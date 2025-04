TOP 14. Qui est Simon Daroque (Toulouse), ce jeune numéro 9 qui devrait prendre du galon d’ici la fin de saison ?

Dans l’ombre laissée par l’absence d’Antoine Dupont et les pépins physiques en cascade chez numéros 9 du Stade Toulousain, un nom commence doucement à émerger : celui de Simon Daroque.

Il faut parfois un petit coup de pouce pour provoquer son destin. En faisant le choix de ne pas prendre de joker médical malgré la grave blessure d’Antoine Dupont, disons que le Stade Toulousain va peut-être provoquer celui de Simon Daroque.

Car avec les blessures successives de Capuozzo et maintenant de Saito à la cheville, il ne reste donc plus que Paul Graou de valide à la mêlée des Rouge et Noir. Le Gersois étant d’ailleurs ménagé autant que possible par le staff haut-garonnais afin d’éviter tout risque de le "péter" et de s’assurer de sa présence lors des matchs couperets à venir.

TOP 14. La 2ème ligne de Toulouse, un (autre) secteur où les poutres poussent sur les arbresC’est ainsi que le petit Daroque, 19 ans à peine, à fait son entrée sur la pelouse du Stade Français dimanche soir. Ce n’était pas une première pour lui, qui avait déjà connu 3 feuilles de match, dont une titularisation lors de la fameuse rencontre avec 20 joueurs ménagés face à La Rochelle, en tout début d’année.



Enfant du 31

Reste que le numéro 9 titulaire des Espoirs est encore complètement inconnu du grand public. Et comme vous devriez voir davantage son nom sur les feuilles de match du Stade Toulousain lors des prochaines semaines et dès ce week-end face à Castres, évoquons son parcours en quelques mots.

TRANSFERT. 1 match de Nationale et le Top 14 s’arrache déjà ce ''petit Dupont'' de 17 ansCelui d’un garçon formé à l’école du rugby haut-garonnais depuis tout petit, puisque origine de Villefranche de Lauragais, club pensionnaire de Fédérale 2 (et qualifié en phases finales) aujourd’hui. Arrivé au Stade Toulousain en 2020, cet élément fort de la génération 2005 a connu les équipes de France U18 et U20 ensuite.

Intégré au groupe professionnel cette saison, celui qui poursuit également des études en imagerie médicale en parallèle avait donc débuté l’exercice dans la peau d’un numéro 4 (voire 5), à un poste où évoluait le meilleur joueur du monde.

Et pourrait pourtant bientôt jouer le sprint final dans le rôle du numéro 1, les semaines de championnat. Ainsi va la vie d’un demi de mêlée talentueux, au Stade Toulousain…