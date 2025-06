TOP 14. Après Dupont et Mauvaka, fin de saison (très) compromise pour Paul Costes ?

Touché au genou gauche, Paul Costes pourrait tirer un trait sur les phases finales. Alerte pour le Stade Toulousain qui est déjà privé de joueurs importants.

Coup dur pour le Stade Toulousain : Paul Costes, jeune centre de 22 ans, est très incertain pour les demi-finales du Top 14 après une blessure au genou gauche. Pour rappel, le champion de France est déjà privé de Dupont et Mauvaka pour la fin de saison tandis que Kinghorn est toujours indisponible. Costes fait partie des éléments sur lesquels compte Mola avec 21 feuilles de matchs et 14 titularisations cette saison toutes compétitions confondues.

Une blessure au mauvais moment

Touché au ligament latéral interne lors du match contre Lyon, son absence pourrait s'étendre jusqu'à quatre semaines, compromettant sa participation aux phases finales, selon les informations de L'Equipe. TOP 14. L’échec Laulala, l’exception qui confirme la règle du recrutement du Stade ToulousainLors de la victoire contre le LOU (43-3), Costes a quitté le terrain en pleurs à la 32e minute, visiblement conscient de la gravité de sa blessure. Les examens ont confirmé une atteinte au ligament latéral interne du genou gauche, avec une indisponibilité estimée à environ un mois.

Des options... mais pas 50

Cette blessure survient à un moment crucial pour le Stade Toulousain, qui doit déjà composer avec l'absence de Pierre-Louis Barassi, également blessé. Le staff devra donc s'appuyer sur des joueurs comme Pita Ahki, Santiago Chocobares ou encore Dimitri Delibes pour combler ces absences au centre du terrain. TOP 14. Costes out, Barassi touché : quelle paire de centres pour Toulouse face à l’USAP ?Formé au club et champion du monde U20 en 2023, Paul Costes avait réalisé une saison remarquable, contribuant aux succès du Stade Toulousain en Champions Cup et en Top 14. Cette blessure représente un coup d'arrêt pour sa progression et une perte significative pour l'équipe en cette fin de saison décisive.

Contre-la-montre enclenché

La demi-finale du Top 14 est prévue le 20 juin, et la finale le 28 juin. Le retour de Costes pour ces échéances reste incertain, et le Stade Toulousain devra faire preuve de résilience pour pallier cette absence majeure. Il pourrait aussi rater le coche avec les Bleus cet été.

On sait en effet que Fabien Galthié va faire appel à de jeunes joueurs pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Certains finalistes seront aussi du voyage, à condition que leur temps de jeu ne soit pas trop élevé (25 feuilles de matchs et 2000 minutes maximum). Selon les performances du Stade, et de l'état de Costes, il apparait comme une solution au centre pour les Bleus. XV de France. Vers un nouveau forfait pour la tournée face aux All Blacks ?