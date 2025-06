TOP 14. Costes out, Barassi touché : quelle paire de centres pour Toulouse face à l’USAP ?

Même s’il n’a comptablement rien à jouer alors que l’USAP devra, lui, aller chercher son maintien en Top 14, comptez sur le Stade Toulousain pour jouer le coup à fond ce samedi.

Ce samedi soir à 21h, le Stade Toulousain se déplacera donc à Perpignan, en plein multiplex. L’idée pour les Stadistes, déjà qualifiés, sera donc de répéter leurs gammes et de maintenir un niveau d’intensité élevé afin de se jauger à balles réelles une dernière fois avant la demi-finale qui les attend le 20 juin.

Et même s’il n’a comptablement rien à jouer alors que l’USAP devra, lui, aller chercher son maintien en Top 14, comptez sur le Stade Toulousain pour jouer le coup à fond. D’autant que certains voudront se montrer pour potentiellement aller chercher une place sur la feuille lors des phases finales.

Le milieu de terrain décimé

Ce ne sera pas le cas du remuant Paul Costes, touché au genou face à Lyon et qui pourrait en avoir terminé avec sa saison. Au même poste, Pierre-Louis Barassi est touché à la cuisse et devrait être trop juste pour cette 26ème journée.

Au centre, face à l’USAP, le choix devrait donc se faire entre Pita Ahki, Santiago Chocobares et Dimitri Delibes, derniers joueurs disponibles au poste. Même si Romain Ntamack pourrait y glisser en cours de match…

Ailleurs, les Roumat, Ramos ou Ntamack justement ont besoin de rythme et devraient donc être alignés en terre catalane. Kinghorn toujours absent, c’est Lebel et Capuozzo qui pourraient être titulaires, même si Mallia peut jouer partout avec la même efficacité et que Nelson Épée essaiera de grappiller encore quelques minutes cette saison.

Devant, Ugo Mola devrait encore faire le choix de la rotation. Ainsi, Emmanuel Meafou rentrera sur la feuille, probablement tout comme Mathis Castro-Ferreira. A noter que Richie Arnold pourrait faire son retour, pour une dernière sortie sous le maillot stadiste.