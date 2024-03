TOP 14. ''Louis Carbonel est un joueur dont on peut envisager le retour'' : la nouvelle qui va ravir les fadas du RCT

Aux côtés de son président Bernard Lemaître, le manager du RCT Pierre Mignoni a répondu aux supporters toulonnais ce mardi, évoquant le sujet Carbonel en jouant franc-jeu.

C’est probablement l’histoire la plus "Roméo et Juliettesque" du Top 14. Persona non grata de la direction du RCT en 2022 suite à une "fronde" menée contre Patrice Collazo, le petit Louis Carbonel avait du quitté son club de toujours, lui, l’enfant de Mayol. Une issue qui avait fortement dégradé les relations entre le président Bernard Lemaitre et les groupes de supporters du club au muguet, ces derniers se disant meurtris par le départ du petit prince de la Rade, l’un des derniers enfants du club, à l’époque.

TOP 14. ''Je jouerai un jour'' à Toulon, Carbonel évoque son retour au RCT

Mais depuis, il semblerait que de l’eau ait coulé sous les ponts. Si les fadas du RCT ont toujours clamé haut et fort vouloir faire revenir "Carbo" chez lui (au point d’en faire des pétitions), le président, lui, aurait mis de l’eau dans son vin. A tel point qu’au moment de rencontrer ce mardi soir la grosse centaine de sympathisants du club au RCT Campus, Pierre Mignoni l’a joué franc-jeu et dit ceci, sur l’un des sujets qui embrase le pied du Faron ces derniers mois :

"On va être honnête. Je connais Louis depuis qu’il est petit. C’est quelqu’un du club. Il n’y a pas de problème avec ça, et vous le savez, avance le manager en préambule, comme rapporté par Var-Matin. Ce qui s’est passé est passé. Maintenant, il faut voir l’avenir. Louis, je lui ai dit et je l’ai déjà dit auprès d’autres supporters, si on a l’opportunité, un jour, de le récupérer, on le fera. Le président peut le confirmer, il n’est absolument pas contre sur cette décision sportive. Ce n’est pas une décision de coeur, uniquement de coeur. On parle des joueurs de rugby, des joueurs de Toulon, mais il y a aussi la valeur du joueur. Louis est un très bon joueur, c’est un joueur dont Toulon peut envisager son retour dans les années à venir.

Quand on sait que le joueur lui-même annonçait il y a quelque temps qu’il "rejouerait un jour à Toulon", l’on se dit que le jeu de séduction que semblent se faire les deux parties finira bien par aboutir un jour ou l’autre.

Comme rappelé par Mignoni, l’ouvreur centurion avec le RCT est pour l’heure engagé jusqu’en 2025 dans l’Hérault. "Aujourd’hui, il est sous contrat. En 2025, peut-être qu’on pourra se positionner, en tout cas, on fera tout pour et on pourra envisager son retour. En revanche, on ne fait pas une promesse si ça ne se fait pas. Louis aura aussi des opportunités. Mais, en toute franchise, ce n’est pas un sujet qu’on ne regarde pas."

Le comble de l’histoire ? C’est que si le transfert venait à aboutir d’ici là, Louis Carbonel retrouvait sur la Rade un certain Paolo Garbisi , qui vient lui tout juste de débarquer.