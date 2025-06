Certains supporters vont crier au scandale : voici notre XV du Top 14 2024/2025

Après 26 longues et âpres journées, la phase régulière de Top 14 s'est achevée. Le moment pour la rédaction du Rugbynistère d'élire son équipe type de la saison.

Alors que la phase régulière du Top 14 vient de se terminer, il est l'heure de récompenser les meilleurs joueurs à leur poste. Au Rugbynistère, on a décidé de se concerter afin d'élire notre équipe type de la saison.

Seule règle en vigueur, le joueur doit avoir disputé au moins 13 rencontres de Top 14, soit la moitié du championnat. On omet aussi toutes les autres compétitions, en l'occurrence le Tournoi des Six Nations et la Champions Cup. Enfin, pas de remplaçant. On ne sait pas si l'on joue en 5-3 ou 6-2, alors tenons-nous aux titulaires, ce sera plus simple.

Le XV du Rugbynistère

Notre XV type du Top 14 1 Vunipola 2 Lamothe 3 Sinckler 4 Ribbans 5 Vergé 6 Tixeront 8 Papali'i 7 Willis 9 Lucu 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Millet 13 Maqala 14 Capuozzo 15 Domon

Peu de surprise pour nous, il s'agit de joueurs qui ont grandement participé au Top 14 et ont excellé dans leurs équipes respectives. Mention spéciale à Nolann Le Garrec, qui aurait mérité sa place dans ce XV, sans la saison majuscule de Maxime Lucu. En troisième-ligne, le choix fut compliqué entre Tixeront et Boudehent, même si le profil aérien du Clermontois a été privilégié, aux côtés de Papali'i etWillis.

À l'arrière, les prétendants étaient nombreux. Si le débat a eu lieu avec Buros et Max Spring, c'est finalement le Toulonnais Marius Domon qui a été recompensé. Il s'est magnifiquement illustré durant la suspension de Melvyn Jaminet, jusqu'à, peut-être, entrer en concurrence avec l'ancien toulousain.

Point important : si ce XV ne vous plaît pas, ou pas complètement, n'hésitez-pas à vous rendre dans l'espace commentaire, il est tout à vous.

Les XV de chaque membre de la rédaction

L'équipe de Thibault 1 Moukoro 2 Lamothe 3 Sinckler 4 Ribbans 5 Vergé 6 Tixeront 8 Samu 7 Willis 9 Lucu 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Tuisova 13 Maqala 14 Baget 15 Ramos

L'équipe de Théo 1 Moukoro 2 Lamothe 3 Sinckler 4 Ribbans 5 Cazeaux 6 Sowakula 8 Papali'i 7 Willis 9 Le Garrec 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Millet 13 Maqala 14 Capuozzo 15 Max Spring

L'équipe de Jules 1 Vunipola 2 Cramont 3 Collier 4 Guillard 5 Cazeaux 6 Boudehent 8 Papali'i 7 Willis 9 Lucu 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Millet 13 Maqala 14 Dréan 15 Attissogbe