Bordeaux succède au Stade Toulousain chez les ESPOIRS, faut-il y voir un signe ?

Les jeunes de l’UBB sont champions de France Espoirs Élite après avoir dominé Toulon en finale sur le score de 22-17.

Une finale accrochée face à un solide RCT

Ce samedi après-midi, les jeunes de l’Union Bordeaux-Bègles ont décroché le titre de champion de France Espoirs Élite en dominant le RC Toulon sur le score de 22 à 17. Une superbe performance pour la formation girondine, qui succède ainsi au Stade Toulousain au palmarès.

Sur la pelouse de Leucate, les deux équipes se sont livrées une belle bataille. Les Toulonnais, solides et bien organisés, ont longtemps tenu tête aux Girondins. Notamment grâce au pied de Lohan Sabbia.

Mais l’UBB a su faire la différence grâce à son jeu collectif et sa capacité à concrétiser ses temps forts. Les Bordelais avaient pourtant inscrit le premier essai de la rencontre dès l'entame par Lavasele. Mais le score n'était que de 10 à 9 aux citrons.

Après la réalisation d'Edouard Sabotin-Desclaud, les Bordelais ont su garder leur sang-froid dans les moments clés. Leur maîtrise tactique et leur discipline ont fini par user les Varois, qui n’ont jamais réussi à renverser la vapeur dans le money time.

L’UBB succède à Toulouse

Le pied de Joseph Laharrague a été précieux en fin de partie pour faire la différence avec trois pénalités. Les Varois y ont cru jusqu'au bout, et ont poussé pour marquer un essai qui leur aurait permis d'égaliser voire de l'emporter. Mais une nouvelle faute de main a stoppé net leurs espoirs de victoire. Fin de l’hégémonie toulousaine : et si la finale ESPOIRS révélait le vainqueur du Top 14 ?Ce titre vient récompenser le travail de fond mené depuis plusieurs saisons dans les catégories jeunes de l’UBB. Avec ce sacre, le club girondin confirme la qualité de sa formation et voit émerger une génération de joueurs qui pourrait rapidement frapper à la porte de l’équipe première.

Tenant du titre, le Stade Toulousain cède sa couronne au profit des Bordelais. Une passation de pouvoir qui illustre la montée en puissance de l’UBB sur l’ensemble de sa filière de formation. Pour les jeunes de Bordeaux-Bègles, cette victoire restera un moment fort dans leur parcours.

Un titre qui pourrait bien en appeler un autre puisque Bordeaux est directement qualifié pour les demi-finales du TOP 14. En cas de succès, il pourrait retrouver Toulouse en finale pour un remake de l'an dernier. Et il y a fort à parier que le scénario sera bien différent. Quid du vainqueur ?