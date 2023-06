RUGBY. Toulouse et Bordeaux au sommet, un Derby de la Garonne en finale du championnat de France Espoirs

Après sa large victoire face à Agen, le Stade Toulousain Espoirs va défier l’Union Bordeaux Bègles en finale du championnat de France espoirs.

C’est une affiche qui fait saliver depuis quelques années en Top 14. Ce dimanche 4 juin, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain ont décroché deux précieuses victoires. Grâce à elles, ces écuries, disposant des meilleurs poulains de France, s’affronteront le 11 juin prochain pour décrocher le titre 2022-2023 du championnat Reichel Espoirs. Si le lieu de la finale n’a pas encore été dévoilé officiellement, un stade situé à équidistance des deux équipes devrait être désigné. Respectivement vainqueurs des éditions 2021 et 2016, le Stade Toulousain et l’UBB voudront décrocher un nouveau bouclier à leur palmarès et, pourquoi pas, le brandir en parallèle du Brennus de l’équipe première cet été.

TRANSFERT. TOP 14. L'un des plus grands espoirs français sur le point de rejoindre Toulouse ?En demi-finale, le Stade Toulousain a rencontré Agen et a rapidement respecté le cahier des charges. Face aux espoirs toulousains, les joueurs du SU Agen ont semblé dépasser à de nombreuses reprises. Avec un score final de 21 à 49, cette rencontre qui s’est disputée devant 2 000 personnes à Moissac n’aura pas été d’un grand suspens. Avec un écart de 7 à 29 en faveur des Rouge et Noir à la mi-temps, l’encadrement toulousain a rapidement pu faire tourner. Habitués des entraînements avec l’équipe première, Edgar Retière et Théo Ntamack ont brillé ce dimanche. L’ouvreur a profité de ce match pour inscrire 19 points au pied et le troisième ligne a inscrit un essai dès la 3ᵉ minute de jeu.

De l’autre côté du tableau, l’Union Bordeaux Bègles s’est défait difficilement des espoirs de l’ASM Clermont-Auvergne. Avec deux essais de chaque côté, les Girondins ont bien failli totalement passer à côté de leur match. Cet après-midi au stade Albert Bordes à Saint-Yrieix-la-Perche, ils étaient menés 14 à 3 à la 55ᵉ minute de jeu. Après une première mi-temps extrêmement fermée, les Auvergnats avaient assuré au retour des vestiaires. Auteur de 13 des 20 points de son équipe, le jeune Matéo Garcia a permis aux Bordelais de rester au contact jusqu’à la fin du match. Avec déjà 27 feuilles de matchs en pro, pour 605 minutes disputées, le jeune ouvreur prouve encore sa qualité. Avec l’essai de Petero Mailulu en toute fin de rencontre, Bordeaux exulte et arrache son billet pour la finale dans un scénario à suspens.

