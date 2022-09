Top 14. Racing 92. Benmegal, Tabuavou, Spring... Les espoirs prennent le pouvoir !

Auparavant, le Racing 92 ne s'appuyait que très peu sur son centre de formation. Désormais, la donne semble différente, en témoigne le nombre d'espoirs qui ont fait leur début en Top 14 récemment.

À votre avis, quel est le point commun entre Jonathan Maïau, Maxime Baudonne, Anthime Hemery, Inia Tabuavou, Max Spring ou encore Paul Leraitre ? Au-delà d'être tous des joueurs du Racing 92, ces jeunes font partie de la génération Espoirs 2021, qui s'est arrêtée en demi-finale du championnat de France, face à l'USAP. Des joueurs très prometteurs, que le club francilien a lancé dans le grand bain du Top 14 ces dernières saisons (54 matchs à eux 6). Et si certains n'ont effectué que quelques rencontres, d'autres se sont imposés comme de véritables titulaires à leur poste ! L'exemple le plus criant ici, étant Max Spring, qui a même connu sa première sélection chez les Bleus au Japon. En à peine plus d'un an, l'arrière de 21 ans a prouvé à tous les amoureux du rugby son talent sur le pré, à tel point que l'international australien Kurtley Beale fut relégué sur le banc. Une jeunesse florissante et insouciante, à laquelle nous pouvons ajouter Enzo Benmegal (18 ans), ainsi que Logan Tabet (20 ans). Sans oublier bien sûr le plus connu de cette liste, Nolann Le Garrec (20 ans), actuellement blessé.

Si tous les joueurs précédemment cités ont encore une marge de progression immense, ne pensez pas que le staff francilien les a alignés pour faire le nombre ! Bien au contraire, puisque cette jeunesse a sorti le Racing 92 de situations complexes à plusieurs reprises. On pourrait vous parler des exploits personnels d'Enzo Benmegal de ce début de saison, qui ont notamment permis aux Ciels et Blancs de vaincre Castres à domicile, ou encore du jeune centre Inia Tabuavou, qui a enchaîné ce week-end une deuxième titularisation de rang (qui s'est d'ailleurs soldée par un essai). Anthime Hemery, de son côté, a fait plus que le job la saison passée, notamment à une période où le Racing 92 manquait de joueurs au poste de troisième ligne. En bref, les jeunots de Nanterre répondent présents, pour le plus grand plaisir des supporters. D'autant que parmi eux, la plupart viennent de région parisienne, et ont rejoint les rangs du Racing 92 assez jeune, afin d'intégrer le centre de formation. Une manière également de réaffirmer une identité parisienne au club francilien, qui a souvent été critiqué justement pour son recrutement 5 étoiles, qui ne laissait que trop peu de place aux jeunes. Et s'il y a quelques années, Henry Chavancy apparaissait comme le seul enfant du club, d'autres l'ont depuis rejoint : Boris Palu (arrivé à 15 ans au Racing), Hassane Kolingar (arrivé à 15 ans), Antoine Gibert (arrivé à 14 ans), ou encore Louis Dupichot (arrivé à 16 ans).

