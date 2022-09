RUGBY. TOP 14. Delibes, Brennan, Ntamack... La jeunesse toulousaine au rapport

En ce début de Top 14, de nombreux jeunes joueurs du Stade Toulousain prennent de plus en plus de place dans l'effectif rouge et noir. Des choix qui s'inscrivent dans la politique du club.

Dimitri Delibes, Joshua Brennan, Baptiste Germain, Guillaume Cramont ou encore Nelson Épée... Tous ont (plus ou moins) fait leur début récemment avec le Stade Toulousain en Top 14. De jeunes joueurs très prometteurs, et issus d'une génération dorée. Car oui, tous ces joueurs ont remporté en 2021 le championnat de France espoirs avec Toulouse. Vainqueurs de Perpignan en finale, les jeunes pousses de la Ville Rose ont depuis fait du chemin. Certains sont partis en prêt afin de s'aguerrir à l'échelon inférieur (Germain, Riguet), tandis que d'autres ont réussi à se faire une place dans l'effectif toulousain, comme Cramont, Brennan ou encore Delibes. Les deux derniers cités étant les plus intégrés au groupe, en témoignent les dernières rencontres du Stade Toulousain. Des titularisations qui, si elles ont été favorisées autrefois par des blessures, ne sont plus le fruit du hasard désormais ! En effet, si le champion de France 2021 n'a pas voulu recruter des joueurs en seconde ligne pour pallier les départs d'Arnold et de Tekori, c'est certainement car Ugo Mola et son staff compte sur Brennan pour occuper ce rôle ! Quant à Delibes, cela fait désormais quelques mois que l'ancien joueur de Blagnac enchaîne les feuilles de matchs chez les pros, que ce soit au centre ou à l'aile. Vous l'aurez compris, le club haut-garonnais compte beaucoup sur sa génération espoirs 2021 pour la suite du championnat. Preuve en est avec la première apparition en match officiel de Théo Ntamack, frère de Romain, lui aussi champion de France espoirs...

13, c'est le nombre de joueurs toulousains présents sur la feuille de match lors de la finale espoirs 2021, qui ont déjà joué un ou plusieurs matchs chez les pros (Cramont, Mallez, Brennan, Ntamack, Ausset, Idjellidaine, Germain, Delibes, Riguet, Renda, Épée, Boubila et Duprat). Un chiffre impressionnant, qui démontre toute l'envie du club toulousain de faire monter ses jeunes, et de leur donner une chance au plus haut niveau. Des opportunités qui arrivent généralement lors des doublons, une période où le Stade Toulousain perd une dizaine de joueurs, si ce n'est plus. Une jeunesse qui répond présent, et qui pourrait bientôt faire les beaux-jours du Stade Toulousain, d'autant que de nouveaux éléments ne cessent de s'ajouter. L'on pense au deuxième ligne Clément Vergé et au pilier espagnol Joël Merkler (eux aussi champions de France espoirs), dont Ugo Mola dit le plus grand bien. Enfin, d'autres jeunes joueurs, récemment lancés dans le grand bain, font aujourd'hui le bonheur des supporters toulousains, comme Yannick Youyoutte (22 ans), Martin Page-Relo (23 ans), ou encore le géant Emmanuel Meafou (23 ans).

TOP 14. Dimitri Delibes, comme une éclaircie dans la grisaille toulousaine