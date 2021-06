Espoirs. Mas, Taofifenua, Ntamack : Revivez la victoire finale du Stade Toulousain devant l'USAP [VIDÉO]

Le Stade Toulousain est devenu champion de France espoirs après leur victoire face à Perpignan ce week-end.

Perpignan champion de Pro D2 et Stade Toulousain champion d'Europe. Deux équipes en forme chez les grands, mais qui sont bien aidés par leurs jeunes pousses. Ce dimanche, la finale Espoirs entre le Stade Toulousain et l'USAP a décidé de sacrer Toulouse en champion espoirs sur le stade Raoul-Barrière de Béziers. Les deux équipes ont tout de même fourni un match très complet avec des noms bien connus. Du côté de Toulouse, on pouvait retrouver Idjellane, Cramont, Ntmack, Delibes ou Brennan. En face, Mas, Taofifenua, Plana ou Nafi Ma'afu. Une génération pleine de talent des deux côtés.

Mais c'est le Stade Toulousain qui remporte le titre de champion de France Espoirs après 18 ans sans y voir gouté. Pourtant, Toulouse était mené trois essais à zéro avant la mi-temps et les avants perpignanais prenaient doucement le dessus. Au retour des vestiaires, on retrouve des Catalans qui oublient leur jeu. Dominés en mêlée et sur les impacts, ils finiront par plier sous les charges d'Arthur Vignolles (52e) Joshua Brennan (58e). Score final 29 à 22 pour les Toulousains. Pour la petite histoire, la dernière génération à avoir soulevé le bouclier des Espoirs était celle de Romain Millo-Chuski, en 2013. Pour voir l'intégralité du match, il suffit de cliquer ici.