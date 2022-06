RUGBY. ''Comment gâcher une fête de rugby'', Aurillac pousse un coup de gueule contre la FFR

En marge de la finale Espoirs entre Aurillac et Toulouse, le Stade aurillacois a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche aura lieu la finale du championnat Espoirs entre Aurillac et Toulouse. Les Aurillacois ont créé la surprise en battant les Espoirs de l'USAP en demie. Les Catalans étaient pourtant invaincus cette saison ! Mais deux essais par Shvangiradze (56e) et Papunashvili (78e) ainsi que 5 pénalités de ce dernier (3e, 32e, 66e) et une d'Aucagne (85e) ont permis aux Cantalous de se hisser à ce stade de la compétition. En face, Toulouse retrouve la finale, une habitude pour la jeunesse du Stade. En demie, ils ont dominé les jeunes bordelais 33 à 13 et se présentent dans la position du favori pour ce match face à Aurillac. Mais seule la vérité du terrain compte.



Un match qui aura lieu à Nîmes... au grand désespoir du Stade Aurillacois. Une destination qui n'est pas du goût de la formation du Cantal. Via un message posté sur sa page Facebook, elle pousse un coup de gueule contre la fédération française de rugby. "Où est l'équité sportive ?" Selon elle, elle n'a pas pris en compte le temps de trajet et aurait dû choisir un stade à mi-chemin entre les deux clubs. "Il y avait des clubs au milieu pour accueillir la finale. On pense que c'est totalement scandaleux. À Aurillac, on est pris pour des cons, pour des bouseux. Il y a un manque de respect total de la Fédération par rapport à notre club", lance Walter Olombel, directeur sportif d'Aurillac, via La Montagne. Le site rappelle que la formation du Cantal n'a pas fait de suggestion concernant le stade de la finale. "On pensait qu'il y avait des gens assez intelligents à la Fédération pour mettre en valeur le plus haut niveau du championnat jeune en France. Et apparemment ce n'est pas le cas." La FFR va-t-elle revenir sur sa décision et choisir un autre stade ?