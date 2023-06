VIDEO. RUGBY. Sans pitié, le Stade Toulousain atomise l’UBB en finale du championnat Espoirs

Face à l’UBB, l’équipe Espoirs du Stade Toulousain remporte le troisième bouclier de Champion de France Espoirs de leur histoire.

À l’occasion de la finale du championnat espoir entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, le score a été lourd. Du côté du stade René Lajunie à Bon-Encontre dans le Lot-et-Garonne, Toulouse l’emporte sur le score de 43 à 7. Dominés physiquement et dans le jeu, les Girondins n’ont pas su apporter une réponse correcte aux Toulousains. Ainsi, les jeunes Rouge et Noir succèdent aux Rouge et Bleu du Stade Aurillacois, champion en 2022. Pour l’occasion, les jeunes Haut-Garonnais portaient un maillot blanc original. Au style un peu vintage, il a été troqué contre l’ancien maillot rouge régulièrement porté durant la saison.

Dans l’effectif toulousain, quelques visages connus des amateurs de Top 14 ont réalisé une partition pleine. On a notamment aperçu les avants Ian Boubila et Théo Ntamack être en jambe. Le premier des quatre essais de la partie a même été inscrit par le troisième ligne et frère de Romain Ntamack. Les autres réalisations sont dues à Paul Costes, Kalvin Gourgues et Celian Pouzelgues. Face aux poteaux, le jeune ouvreur Edgar Retière n’a pas failli sous les yeux d’un Iosefa Tekori dans le rôle d’assistant coach. Sur cette finale, il inscrit pas moins de 23 points au pied. Il a même su concrétiser lors d’un temps faible des siens avec un drop à la 53ᵉ minute.

RUGBY. TOP 14. Le Stade Toulousain déjà dans l'histoire après sa demi-finale remportée face au Racing 92Finalement, les jeunes Toulousains ont surtout réalisé une bonne première période. Retournés au vestiaire sur le score de 20 à 0, ils ont ensuite très bien défendu jusqu’au money time. En effet, pas moins de 20 points ont été inscrits durant les 5 dernières minutes. Un abandon bordelais dans les ultimes instants qui donne à ce match des airs de correction. Une partition qui s’est écrite sans certains cadres comme Mateo Garcia, décisif en demi-finale. À la sortie des vestiaires, les Bordelo-Béglais ont profité de leur seul temps fort avant de redevenir muet aussitôt. Réduit à 14, Toulouse a encaissé un essai de Gatien Masse à la 43ᵉ minute.