VIDÉO. ESPOIRS. L’apothéose d’Aurillac, champion de France espoir face à Toulouse

Les espoirs du Stade Aurillacois ont poursuivi leur folle épopée en battant le Stade Toulousain ce dimanche 12 juin.

L’histoire ne pouvait décidément pas s’arrêter là. Ce dimanche 12 juin au mythique stade Marcel-Michelin, les jeunes d’Aurillac l’ont emporté en finale face à Toulouse sur le score de 37 à 26. Un à un, les Cantaliens ont fait tomber les cadors du championnat pour construire leur merveilleuse histoire. Cette épopée restera sûrement gravée longtemps dans les mémoires. Pour la première fois de son histoire, le Stade Aurillacois remporte donc le trophée Reichel. Selon Rugbyrama, quatorze joueurs de l’effectif victorieux intègrent l’équipe première, évoluant en Pro D2, dès la saison prochaine.

RUGBY. L'incroyable saison des espoirs d'Aurillac en finale contre ToulouseUne jeune génération qui a des allures d’OVNI. Avant la rencontre, le demi de mêlée géorgien, Mikheil Alania, expliquait son sentiment à La Montagne. Marqué par un sang-froid imperturbable, le jeune homme souhaite “faire l’histoire du club”. Et ça, il l’affirme, c’était le rêve de tous ceux qui l'accompagnaient en ce week-end de mi-juin. En héros, les minots ont également été mis à l’honneur sur France 3 Auvergne. Au micro de la chaîne régionale, le capitaine des Espoirs Aurillacois Théo Cambon s’exprime :

Je ne sais même pas si je réalise, je pense qu’il me faudra quelques jours. On a fait quelque chose d’incroyable, c’est indescriptible.[...] Comme durant toute la saison, on n'a jamais lâché. On est des chiens. Le Stade Toulousain, ils sont en finale dans chaque catégorie, ils sont en finale. En face, il y avait de grands noms sur le terrain et en tribune. Nous, on n'a pas de grand nom, mais on a un grand groupe et une belle solidarité.”