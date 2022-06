RUGBY. ESPOIR. L'incroyable saison des espoirs d'Aurillac

Vainqueurs des Perpignanais le week-end dernier, les espoirs d’Aurillac, aux termes d’une folle saison, tenteront de décrocher le titre de champions de France, ce dimanche face au Stade Toulousain.

Si d’habitude la finale du championnat de France espoir opposent des gros noms de la formation française comme l’ASM, le RCT ou le Stade Toulousain, cette année, un petit poucet est venu semer la zizanie dans la phase finale du championnat. Tombé dans la poule numéro 1 en début d’année, Aurillac ne faisait pas partie des favoris de cette poule avec notamment, à côté, de grands noms de la formation française comme le Stade Toulousain, Grenoble ou bien Bordeaux-Bègles. Mais petit à petit, de journée en journée, le club cantalien a construit sa saison. Les Cantaliens ont trouvé par 13 fois le chemin de la victoire sur les 18 rencontres de saison régulière. C’est mieux que n’importe quelle autre équipe dans la poule. Grâce à ses 13 succès, les espoirs aurillacois ont réussi à se hisser à la deuxième marche du podium, égalité avec l’UBB. Une seconde place synonyme de quart de finale.

RUGBY. ESPOIRS. Vice-champion de France l'an passé, l'USAP survole la poule 2 cette saison



Pour ce quart de finale, les Cantaliens retrouvaient leur voisin auvergnat de Clermont-Ferrand. Un derby qui s’annonçait donc explosif et qui a tenu toutes ses promesses. Après un début de match tonitruant et 3 essais inscrits en première période, les jeunes cantalous se sont peu à peu faits rattraper par leur voisin auvergnat et au coup de sifflet final, les deux équipes se sont retrouvés dos à dos. Les deux formations se sont ainsi départagées en prolongation dans laquelle l'ailier géorgien aurillacois, offrira la qualification à son équipe, aprés une pénalité passée entre les poteaux.

RUGBY. ''Comment gâcher une fête de rugby'', Aurillac pousse un coup de gueule contre la FFR

Une semaine plus tard, les Cantaliens retrouvé l’ogre perpignanais en demi-finale. Les espoirs de Perpignan, avant ce match, c’était 19 matchs disputés pour autant de victoires. Menés 22-6 durant la partie, les Cantaliens ont été les auteurs d’une folle remontée et se sont offert l’espoir d’y croire après être repassé devant 22-23. C’était sans compter sur la détermination perpignanaise, qui, à la 79e minute, après une action de 90 m et un drop de son ouvreur, pensait s’être offert un ticket pour la finale. Mais, sur le renvoi cantalien, une maladresse catalane et une énorme poussée du pack auvergnat ont donné la possibilité au maitre à jouer, Aucagne, de décrocher un ticket pour la finale. Une occasion qu’il ne manquera pas, et au terme du temps réglementaire, c’est Aurillac qui s'envole en finale sur le score de 26-25.

En finale, les espoirs du Stade Aurillacois retrouveront ceux du Stade Toulousain pour se disputer le titre de champion de France. Entre les deux équipes, la balle est au centre. En poule, chacune des équipes à remporter la rencontre chez soi. Si la finale devait se disputer au Stade Kaufman de Nîmes, il semblerait que la colère cantalienne est faite bouger les choses. La FFR vient de l’annoncer, la rencontre se jouera finalement au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand. Rendez-vous ce dimanche, 16 h, pour découvrir quelle équipe espoir sera sacrée championne de France.