RUGBY. Mais en fait, pourquoi la France U20 n’a appelé aucun joueur d’Aurillac, champion de France espoir ?

Le groupe champion de France Espoir d’Aurillac ne verra aucun des siens porter le maillot des Bleuets cet été.

Le dimanche 12 juin dernier, la nouvelle faisait le tour de l’Hexagone du rugby. Après avoir battu Clermont et Perpignan dans la peau de l’outsider, les jeunes d’Aurillac s’offraient le champion de France en titre en finale du championnat de France Espoir. Un exploit majuscule qui risque de porter cette génération au sommet pour leur future carrière. Assez vite, on imaginait donc la génération d’Aurillac être scrutée au niveau des sélections, mais il n’en fût rien. Dans un premier temps, le groupe de préparation pour les U20 Summer Series, simulacre de Coupe du Monde U20, en était dépourvu. VIDÉO. ESPOIRS. L’apothéose d’Aurillac, champion de France espoir face à ToulousePublié le 2 juin dernier, la liste était encore soumise aux changements et attendait le verdict final. Finalement, ce dernier est sorti le 17 juin dernier et… Pareil. Walou. Nada. Niet. Aucun champion de France d’Aurillac n’est prévu dans le groupe U20 qui travaillera et jouera cet été. Pourtant, des joueurs des autres équipes présentes en demi-finale de championnat de France Espoir (UBB, Toulouse et Perpignan) sont présents. On retrouve même quelques jeunes têtes d’affiche du Top 14 comme Léo Barré, Louis Bielle-Biarrey ou encore Théo Ntamack. Alors, le constat a de quoi surprendre aux premiers abords, mais est-il cruel pour Aurillac ?

Une équipe cosmopolite et expérimentée

Pour savoir cela, il faut analyser les profils présents dans le groupe d’Aurillac. En exemple, nous prendrons donc, évidemment, les 23 joueurs alignés lors de la finale face à Toulouse. Parmi eux, il faut ainsi isoler les joueurs sélectionnables pour la France. Or, dans la liste des 23 joueurs présents pour la finale, une majorité d’entre eux ne semblent pas être aptes à jouer pour la France. Pour au moins 13 d’entre eux, le XV de France U20 ne serait pas leur sélection logique. Bien qu’ils puissent malgré tout y postuler, à l’avenir, après avoir respecté les conditions nécessaires. Qu’en est-il alors des 11 joueurs restants ? Pour postuler à cette sélection, il faut être né au plus tard en 2002. De cette manière, seul l’Aveyronnais Hugo Bastard (né en 2002) respecte ces conditions dans le XV de départ des Espoirs Aurillacois. Sur le banc des remplaçants, seulement trois autres joueurs respectent ces deux conditions. RUGBY. Equipe de France. Haddad, Tolofua, Le Garrec, ces talents tricolores dans le viseur de GalthiéPar ailleurs, la diversité de son groupe en termes d’âge et d’horizons est justement l'une des clés du titre des jeunes hommes du Cantal. Si le titre ne leur a pas ouvert les portes des Bleuets, il aura eu le mérite de construire un groupe solide, fort d'une épopée inoubliable. Pour la saison prochaine, au moins 14 joueurs de cet effectif devraient d'ailleurs rejoindre le groupe professionnel en Pro D2. Une autre façon de prolonger l'aventure. De plus, le sélectionneur de la France U20 s’est exprimé dans un communiqué officiel. Ainsi, Jean-Marc Bederede a exprimé sa volonté de continuité dans le groupe national. Il déclare :

C’est à la fois une continuité, mais surtout le résultat d’une évaluation sur toute l’année. Nous avons vu les garçons dans leur club, en stage de sélection ou avec les différentes équipes de France moins 18 ans ou moins 20 ans. Les choix étaient difficiles puisque nous allions partir en Italie sans des joueurs qui auraient mérité d’y être, mais ce sont des choix de sélection.”