Top 14. Les Espoirs du BO victimes de la guerre entre la SASP et l'association ?

Les espoirs du Biarritz Olympique seraient pris en porte-à-faux suite aux désaccords entre la section professionnelle et l'association. Ces derniers ont même failli déclarer forfait contre Dax.

Le feuilleton n'en finit plus du côté de Biarritz. Si les Basques s'accrochent en championnat, et peuvent encore espérer décrocher le maintien en fin de saison, les querelles continuent entre la SASP et l'association ou entre Jean-Baptiste Aldigé et Maïder Arosteguy, la maire de la ville. Récemment, alors qu'un accord semblait avoir été trouvé pour le projet Aguilera, le président du Biarritz Olympique et Louis-Vincent Gave, actionnaire majoritaire du club, souhaitaient que David Couzinet quitte la présidence de l'association sous peine de renoncer à leur apport de 15 millions d'euros. Le conflit entre les deux camps va cette fois-ci plus loin puisque les Espoirs sont bien malgré eux pris en porte-à-faux. Précisions.

En effet, Sud Ouest nous apprend que la section professionnelle aurait demandé à certains de ses joueurs de ne plus jouer en espoirs. On s'explique. En poussant les recherches, il s'agirait des joueurs conventionnés. Ces derniers auraient été invités à ne pas rejoindre les espoirs les week-ends. Les joueurs sous conventions, qui bénéficient donc d'un centre de formation ont l'autorisation de jouer dans une seconde association. En gros, comme vous le savez, un joueur d'un centre de formation peut donc s'entraîner avec les pros, gratter quelques feuilles de match et dans un autre temps continuer à s'aguerrir en Espoirs. Pour rappel, l'association est responsable des équipes jeunes, de l'école de rugby jusqu'aux Espoirs. Sud Ouest affirme donc que ce vendredi, veille de match contre Dax, certains de ces joueurs conventionnés ont été priés de ne pas prendre part à ce qui devait être l'avant-dernière rencontre de championnat des Espoirs. Le problème ? Les jeunes du Biarritz Olympique ont longtemps cru devoir déclarer forfait par manque d'éléments. Finalement, ce sont leurs homologues landais qui ont été contraints de renoncer à la rencontre, le Biarritz Olympique s'imposant 25-0 sur tapis vert et se qualifiant pour les Play-Offs. Les Basques espèrent monter en élite, mais sans les pensionnaires du centre de formation, la tâche s'annonce compliquée.

Autre souci pour ces jeunes sous conventions. Excepté Jonas, Erdocio ou Couillloud, la plupart n'ont toujours pas grappillé de minutes en Top 14. Ils s'entraînent donc avec les professionnels, mais ne peuvent plus descendre avec les Espoirs. Résultat : ces joueurs seraient donc bloqués et ne disputeraient plus aucun match excepté les rencontres de Challenge Européen. Il se murmurerait que Kerman Aurrekoetxea aurait été autorisé par le staff professionnel à disputer 40 minutes contre Dax, avant que le match ne soit finalement annulé, afin de pouvoir bénéficier d'un peu de temps de jeu. Car ces querelles handicapent les jeunes qui se retrouvent bien malgré eux au milieu d'une situation qui les dépasse et qui peut engendrer un obstacle dans leur progression. Quoiqu'il en soit, le Biarritz Olympique connaît de grosses vagues en interne. Ce qui rend encore plus honorable, le parcours irréprochable de l'équipe professionnel en Top 14 au milieu de ce capharnaüm.