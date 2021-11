Top 14. Biarritz. Un accord à hauteur de 30 millions d'euros avait été trouvé !

France Bleu rapporte qu'un accord tacite de 30 millions d'euros avait été trouvé entre le club et la mairie. Si le Biarritz Olympique accuse la mairie, celle-ci affirme que le projet n'est pas enterré.

On le sait, alors que le projet Aguilera avait été validé par la mairie et le club, il se trouve que la date limite du dépôt des permis de construire fixée au 15 novembre a été dépassée. France Bleu indique ce mercredi que le BO confirme qu'un accord avait bien été trouvé. En revanche, le club reprocherait à Maïder Arosteguy, la maire de Biarritz, d'avoir tué le bébé dans l'œuf. Cet accord tacite à hauteur de 30 millions d'euros avait été conclu il y a quelques semaines, en présence de René Bouscatel, président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) indique une source du club toujours pour France Bleu.

Top 14. Le projet Aguilera de nouveau enterré ? Énième rebondissement au Biarritz Olympique

Bouscatel aurait essayé d'arranger les choses entre les deux parties puisque ce dernier était présent dans deux réunions à la mairie de Biarritz en octobre. Concernant cet accord, la famille Gave, propriétaire du club était prête à dépenser 15 millions d'euros, les 15 autres étant à la charge de la mairie qui bénéficiait de 8 millions de subventions des collectivités locales et de l'État. La mairie de son côté ne confirme pas cette dernière version. Enfin, si le Biarritz Olympique affirme que la mairie n'aurait pas fait tout ce qui était en son possible pour que le dépôt des permis de construire soit validé à temps, ce n'est pas le même son de cloche dans le camp d'en face. Cette dernière affirme que le projet est toujours en cours et que les travaux commenceront en juin comme cela était envisagé.