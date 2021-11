Top 14. Le projet Aguilera de nouveau enterré ? Énième rebondissement au Biarritz Olympique

Alors que le projet Aguiléra avait enfin été validé par les deux parties, la SASP et la mairie, un nouveau rebondissement est venu une nouvelle fois tout chambouler.

Biarritz, c'est un peu Dallas ces derniers mois. Et on se demande bien quand toute cette agitation en coulisse va bien pouvoir prendre fin. Bon, on va synthétiser. Depuis un certain temps, Jean-Baptiste Aldigé et la mairie de Biarritz étaient en conflit. La cause ? Ce fameux ''projet Aguilera''. Le président de la section professionnelle souhaitait une rénovation du stade ou encore la création d'un centre de formation moderne. Un projet auquel a refusé de prendre part Maïder Arosteguy, maire de la ville. Jean-Baptite Aldigé avait alors émis le souhait de délocaliser le club à Lille, hypothèse finalement enterrée par un retournement de situation. Ces derniers jours, on apprenait que la mairie avait finalement accepté de participer au projet, Maïder Arostéguy déclarant pour Midi Olympique : ''Tout est relancé. On est en train de retravailler la copie de départ. D'une part et d'autre, il y a une réelle volonté de faire avancer le projet Aguilera [...] On travaille sur une pérennisation du club sur son territoire d'origine.'' Oui mais voilà, un énième imbroglio est venu une nouvelle fois tout chambouler.

En effet, ce mardi Corine Martineau, conseillère municipale de Biarritz, indiquait sur sa page Facebook que la date limite de dépôt de dossier avait été dépassée, le dossier étant une nouvelle fois au point mort : ''La date limite impérative de dépôt des études et du permis de construire était le 15 novembre pour un début de travaux le 14 juin. Le financement public avait été trouvé et validé. Malheureusement, suite à une volonté manifeste encore une fois de la mairie de trainer et de tergiverser, cette date a été dépassée et empêche toute faisabilité. Nous sommes donc revenus au point de départ, c'est-à-dire sans perspective d'amélioration des installations sportives pour Aguilera et l'équipe sportive''. Alors, une solution va-t-elle être trouvée ? Dans le cas contraire, et si le projet Aguilera venait à être abandonné, Rugbyrama indique que le club n'aurait que deux solutions. Une poursuite en l'état ou une fermeture du club. La suite au projet numéro de ce feuilleton sans fin.