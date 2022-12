TRANSFERT. TOP 14. L'un des plus grands espoirs français sur le point de rejoindre Toulouse ?

Toujours très actif - et intelligent - sur le marché des transferts, le Stade Toulousain aurait engagé un prometteur 3ème ligne du Stade Montois.

Fervents de la ProD2, des U20 ou simplement du rugby français, vous avez forcément déjà dû - a minima - entendre parler de Léo Banos, le 3ème ligne du Stade Montois. L'an dernier, il avait explosé à la face des recruteurs hexagonaux en sortant une saison à 30 matchs, dont 21 de ProD2 (dont 20 titularisations) et avait également connu de belles aventures avec les jeunes tricolores. Et si nombreux étaient les clubs de l'échelon supérieur à courtiser cet avant mobile, bon plaqueur et excellent sauteur, Banos avait finalement choisi de prolonger l'aventure à Mont-de-Marsan, histoire de poursuivre sa progression. Mais les mois passant et cette 2ème vraie saison de ProD2 étant un peu moins flamboyante que la première, le flanker de 20 ans aurait décidé de s'engager au Stade Toulousain selon le Midi Olympique.

L'enfant de Parentis (Landes) est pourtant engagé jusqu'en 2024 à MDM, vous dîtes ? C'est vrai, mais selon le bi-hebdomadaire, un arrangement entre les deux clubs aurait été trouvé : malgré sa signature en Haute-Haronne à compter de la saison prochaine, Banos devrait être prêté une saison dans son club actuel. Un peu comme ce que comptait faire Mont-de-Marsan avec Léo Coly, sans qu'il n'ait finalement eu gain de cause. Là, Banos continuerait donc son apprentissage chez lui, avant de rejoindre le grand Stade Toulousain dans 18 mois. Où il retrouvera l'un de ses compères de la 3ème ligne chez les U20, Théo Ntamack. Qui lui est engagé jusqu'en 2025 chez les Rouges et Noirs.

