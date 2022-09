DESINTOX. PRO D2. Le Stade Montois est-il vraiment moins fort que la saison dernière ?

Annoncé amoindri par rapport à l'an dernier, Mont-de-Marsan est pourtant leader de ProD2 après 4 journées. Une réussite expliquée notamment par un recrutement 3 étoiles.

Souvenez-vous : à l'issue d'une saison de dingue, malheureusement conclue par une défaite en finale de ProD2 et une en barrage d'accession en suivant, la redescente sur terre de Mont-de-Marsan était quelque peu brutale. Les Landais n'étaient pas payés de leur exercice 2021/2022 exceptionnel en tout point et ici et là, l'on disait que les jaune et noir avaient laissé passé leur chance et qu'ils ne reproduiraient pas une pareille saison de si tôt. Sur le papier, l'assertion se tenait. Il faut dire qu'en dehors de l'euphorie générale de l'an passé, 13 départs à ce niveau ne se compensent pas si facilement. D'autant que les deux "ovnis" de la saison, Léo Coly (305 pts) et Wame Naituvi (9 essais en 20 matchs) étaient annoncés de ceux-là, de même que les Muzzio, Gouzou ou Goneva.

RUGBY. Pro D2. Coly, Ramoka, Capuozzo : le XV type de la saison régulièreMais c'était sans compter sur les surprises que peut réserver une intersaison. Contre toute attente et après un énorme imbroglio ainsi qu'une saisie du conseil des prud'hommes, le détonateur fidjien est bel et bien resté au club pour honorer sa dernière année de contrat. Comme une recrue pour les Montois finalement, qui n'avaient pas pu compter sur Naituvi durant les phases finales la saison dernière. Et pas n'importe laquelle, puisque bien décidé à continuer d'affoler les compteurs pour ce qui sera certainement sa dernière virée en Pro D2, l'ailier de 26 ans en est déjà à 5 essais inscrits en 4 matchs cette saison, et pas des moindres.

VIDEO. Pro D2. Les supersoniques Ravouvou et Naituvi ont fait parler la foudre à Mont-de-MarsanMais si Mont-de-Marsan caracole en tête de la division alors que la 5ᵉ journée va pointer le bout de son nez, c'est que son recrutement fut tout simplement 4 étoiles pour de la ProD2. C'est bien simple ; du côté du stade Boniface, on a flairé les bonnes affaires cet été, sans jamais faire dans l'extravagant, question d'habitude. Résultat, eh bien à y regarder de plus près, difficile d'affirmer que les hommes de Patrick Milhet ont un effectif moins qualitatif que la saison dernière. Devant, par exemple, le massif sud-africain Aston Fortuin (1m98 pour 118kg) est arrivé de Narbonne avec toute sa puissance, sa mobilité et sa capacité à jouer aussi bien deuxième que troisième ligne. À droite de la mêlée, "Mont-de" a aussi vu arriver la "bête de l'Est" Georghe Gajion, ce pilier moldave de 1m90 pour 130kg capable d'en soulever 230 au développé couché. Une belle option, puissance et densité en première ligne, que l'ancien joueur des Ospreys prouve en étant, pour l'heure, le titulaire du poste.

PRO D2. Gheorghe Gajion (Aurillac), la Bête de l’Est du massif cantalienQuant au bon coup derrière, il se nomme bien sûr Ambrose Curtis. Ce Néo-Zélandais de 30 ans, capable de jouer à l'aile comme au centre (ou à l'arrière) et qui va apporter un talent supérieur de plus au dernier finaliste de Pro D2. Attaquant racé, au profil athlétique (1m91 pour 96kg), Curtis est de cette trempe des gars qui "puent le rugby", comme on dit. Et s'il s'était un petit peu égaré durant sa dernière saison à Vannes, l'ancien joueur des Wasps ne s'était pas bâti une réputation d'attraction de La Rabine (18 essais en 64 matchs) pour rien. En ce sens, sa venue dans les Landes pour relancer sa carrière est une aubaine pour le Stade Montois, dont "les recrues auraient pu jouer en Top 14", affirmait son manager en juin dernier.

Un début de saison prometteur

Est-ce tout ? Eh bien pas vraiment, non. Car au vrai, si Mont-de-Marsan n'a probablement pas remplacé Coly par des joueurs à la hauteur de son talent et que la profondeur d'effectif sera peut-être moindre que l'an dernier, pour le reste, le champion de France 1963 semble plus fort que la saison passée dans de nombreux secteurs. Là, l'euphorie générale a laissé placé à des choses qui se construisent dans le rugby, à savoir la "bouteille", notamment. Les Landais ont forcément appris de leur exercice précédent et d'ailleurs montré un sacré caractère en ce début de saison, notamment pour aller s'imposer à Biarritz (27 à 29) alors qu'ils ont fini le match à 11 (!) contre 15. Ou encore de la maîtrise pour éteindre l'ogre annoncé de cette ProD2, Oyonnax, 26 à 15, après avoir encaissé le premier essai du match au bout de 4 minutes. Cerise sur le gâteau ? Le retour de sélection de l'excellent centre argentin Lucas Mensa, qui a joué son premier match de la saison la semaine dernière. Et c'est en (tout) cela que MDM aura tout d'un des favoris aux demi-finales directes cette année également.

