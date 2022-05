RUGBY. Pro D2. Coly, Ramoka, Capuozzo : le XV type de la saison régulière

Ça y est, les phases finales de ProD2 pointent le bout de leur nez. L'occasion de faire un XV type de la saison régulière.

Ce jeudi soir, Carcassonne se déplace à Nevers pour le premier barrage de cette Pro D2 version 2021/2022. L'occasion peut-être pour les Audois de poursuivre l'impensable surprise qu'ils constituent, eux, les hommes du plus petit budget de la division. Y parviendront-ils ? La question reste entière, tant les ouailles de Christian Labit ne se déplaceront pas en favori dans la cité niversaire. Reste que ces derniers croient en leur destin cette saison et que s'il doit bien y avoir une surprise durant ces barrages, elle peut venir du Pré-Fleuri. Sur lequel on pourrait bien retrouver quelques garçons qui mériteraient d'être dans le XV type de la saison régulière de Pro D2.

RUGBY. PRO D2. Carcassonne à seulement 80 minutes d'une saison historiqueLesquels ? Ici, vous ne trouverez évidemment pas les noms les plus ronflants de l'antichambre du Top 14, mais tout de même Thomas Ceyte en 2ème ligne par exemple, extrêmement régulier dans la cage de l'USON cette saison. Côté carcassonnais, difficile aussi de ressortir des individualités, tant les Marques ou Agaba ont été bons mais devancés par des gars comme la révélation Léo Coly (284 pts) ou Rory Grice (11 essais), énormes depuis la 1ère journée. Peut-être le droitier Aurélien Azar ou l'ailier australien Sione Tui (9 essais) mériteraient-ils une place sur le banc... Quant aux autres, on retrouvera évidemment les leaders du classement des marqueurs : comment ne pas souligner les 14 essais inscrits par Benjamin Geledan, record historique sur une saison de Pro D2 ? Idem pour Rémy Baget, pas le plus "bankable" des ailiers de la division mais qui en a quand même planté 14 également, devant tous les excellents Naituvi, Qadiri ou Megdoud ?

VIDÉO. Pro D2. Porté par un Léo Coly stratosphérique, le Stade Montois vient à bout de NeversLà, le poste de demi d'ouverture fut aussi compliqué à déterminer, Jules Soulan ou Shaun Reynolds sortant d'une saison plus qu'accomplie. Néanmoins, et malgré sa fin de saison prématurée, les 23 premières journées de Willie Du Plessis furent si excellentes qu'il garde la main sur la saison régulière à notre sens. On ne bouge pas la meilleure charnière de Pro D2 comme ça... Enfin, si l'accord autour du choix de la révélation Léo Banos aux côtés du fantastique sud-africain Uzair Cassiem ne furent guère débat en 3ᵉ ligne, le poste de centre un peu plus. Ici, l'Argentin de MDM Lucas Mensa aurait pu postuler, tant sa saison fut en tous points excellente. Mais Kolinio Ramoka, au nom de tous les mauvais pas dont il a sorti Agen et Adrien Seguret, parce qu'il est le Grenoblois le plus régulier depuis 2 ans, le devancent finalement d'un rien. Tandis qu'un autre du FCG, cette fois-ci à l'arrière, ne pouvait pas rejoindre le Top 14 et le Stade Toulousain sans être une dernière fois plébiscité. Congratuliazoni Ange Capuozzo !