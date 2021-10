VIDÉO. Pro D2. Porté par un Léo Coly stratosphérique, le Stade Montois vient à bout de Nevers

Le Stade Montois a une nouvelle fois impressionné en s'imposant face à Nevers avec le bonus offensif. Léo Coly, grand bonhomme de la soirée, a inscrit 22 points.

Mais qui arrêtera le Stade Montois ? Auteurs d'un début de saison retentissant, les Jaunes et Noirs ont une nouvelle fois séduit ce jeudi, devant leur public de Guy Boniface. Face à une équipe de Nevers, qui vise aussi la qualification, les coéquipiers de William Wavrin ont livré une première mi-temps solide. Seule ombre au tableau ? Ce manque de réalisme criant. Seulement 17-13 au tableau d'affichage, qui ne venait pas récompenser l'outrageuse domination montoise. Deux essais (de pénalité et de Mensa, son cinquième cette saison) contre un d'Hamel pour l'USON.

Léo Coly enflamme Boniface

La deuxième période voyait les Neversois revenir avec de meilleures intentions. Mais ces derniers se faisaient punir par l'un des joueurs du moment, le jeune demi de mêlée Léo Coly. Au ras d'un regroupement, le champion du monde des moins de 20 ans se faufilait pour redonner de l'air à sa formation. Avant de faire gonfler le score par sa botte impeccable. Et de tuer définitivement le match à dix minutes du terme, sur une pénalité rapidement jouée (34-13). Une nouvelle masterclass pour un jeune joueur (22 ans) qui marche actuellement sur l'eau. Car les chiffres sont édifiants. Il est actuellement le meilleur marqueur d'essai du championnat avec 7 réalisations et le meilleur réalisateur avec 120 points inscrits. Juste stratosphérique. Nevers pensait enlever le bonus offensif aux Montois avec un essai de Bonvalot dans les dernières minutes. Mais sur le renvoi, les locaux réagissaient et Alexandre de Nardi, autre joueur en forme, se montrait le plus prompt à aplatir la gonfle. Score final, 41-20 pour Mont de Marsan. Avec ce cinquième bonus offensif en autant de rencontres à domicile, les Landais consolident donc leur première place, avec cinq points d'avance sur leur dauphin Bayonne qui se déplace à Narbonne ce vendredi. De son côté, Nevers est septième avec un match supplémentaire, à un point de la sixième place.