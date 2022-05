RUGBY. PRO D2. Carcassonne à seulement 80 minutes d'une saison historique

Alors qu’il ne reste qu’un petit match de phase régulière en PRO D2, Carcassonne est en pole position pour décrocher une qualification historique en phases finales.

La semaine dernière, aux termes d’un match complétement fou face à Bayonne, les Carcassonnais se sont rapprochés un peu plus d’une qualification historique pour les phases finales de PRO D2. Les hommes de Christian Labit recevaient des Bayonnais dans l’obligation de repartir avec une victoire s’ils voulaient garder leur 2ᵉ place au classement. En plus d’un début de match dominé par les Basques, les Audois aller se rendre la tâche encore plus compliquée suite au carton rouge reçu par Martin Dulon à la demi-heure de jeu. Mais, dans les arrêts de jeu du premier acte, le capitaine bayonnais Garlaza, auteur d’un déblayage dangereux, écopera d’un carton jaune, qui sera sans doute le tournant de ce match.

Au retour des vestiaires, les Carcassonnais apparaissent transcendés et inscriront 2 essais coup sur coup. Si les Basques ont tenté de revenir dans la partie en inscrivant un essai et deux pénalités. Les Audois, eux, ont réussi à se tenir à distance, notamment grâce à un drop et une pénalité de plus de 50 m de leur ouvreur remplaçant, Mouchous. Vainqueurs 33-28 malgré une infériorité numérique pendant plus de 40 minutes, les Carcassonnais ont pu savourer leur victoire, qui les a rapprochés encore un peu plus d’une qualification tant attendue.

Une dernière journée pleine d'enjeux

À l’aube de la dernière journée de PRO D2, Carcassonne, 5e avec 76 points, n’est pas encore assuré mathématiquement de finir dans les 6 premiers. C’est Provence Rugby, qui, grâce à sa victoire sur la pelouse d’Oyonnax la semaine dernière, a empêché les Audois de savourer leur qualification avant même la dernière journée. Les hommes de Laurent Labit, avec 5 longueurs d’avances sur les Provençaux, n’auront qu’à glaner un petit point de bonus défensif sur la pelouse de Béziers, ce jeudi, pour assurer leur qualification en phases finales. Mais les Audois ne se déplaceront pas pour un seul petit point, comme l’a confié l’homme en forme carcassonnais, Samuel Marques, dans les colonnes de Rugbyrama : « On y va pour jouer un match de rugby et, comme tout compétiteur, on y va pour ramener le maximum de points. On ne peut pas se contenter de viser un bonus, ce serait trop risqué. »

Mais, même si la qualification n’est pas encore acquise, les Carcassonnais peuvent également regarder vers le haut. À seulement 1 point du 4e, Nevers, les Audois peuvent encore décrocher un barrage à domicile. A contrario de la qualification, les jaunes et noirs ne sont pas maîtres de leur destin pour aller chercher cette 4e place. Nevers recevra ce jeudi, pour conforter leur place de barragiste à domicile, une équipe de Montauban endeuillée et qui n’a plus rien à jouer cette saison.

Une qualification historique

Plutôt habitués à jouer le ventre mou, voire le maintien depuis sa montée en PRO D2 en 2010, cette saison, les Audois semblent méconnaissables et ne sont plus qu’à 80 minutes d’une qualification historique pour le club. Entrainé à l’époque par un certain Christian Labit, Carcassonne avait réussi l’exploit de monter de deux catégories en seulement 3 ans. Champion de France de Fédérale 2 en 2008, les Carcassonnais avaient survolé la Fédérale 1 seulement une saison plus tard et avait décroché, en même temps que le titre de champion de France, une montée en PRO D2.

