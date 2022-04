Pro D2. Aguillon, Pagès, Marty... non mais c'est quoi ce recrutement à Carcassonne ?

Avec les prochaines arrivées de Pierre Aguillon, Pierre Pagès ou Soso Bekshvili, l'US Carcassonne affirme de plus en plus ses ambitions avec son recrutement.

Doucement mais sûrement, sans faire de bruit, le club de Carcassonne est quatrième de la Pro D2, derrière les locomotives Bayonne, Oyonnax et Mont-de-Marsan. Un exploit colossal pour le plus petit budget du championnat (seulement 4,5 millions d'euros contre 14,5 millions pour Bayonne premier budget). Les jaunes et noirs, entrainés par Christian Labit depuis 2017, se sont redressés et se veulent ambitieux pour leur avenir.

Christian Labit était arrivé en cours de saison 2017/18 où le club audois enchainait les défaites, et menaçait de relégation en Fédérale 1. Son arrivée a coïncidé avec un retour en forme du club. D'abord assurant le maintien à une 14ᵉ place devant Dax et Narbonne, l'US Carcassonne s'est ensuite positionnée dans le ventre mou du championnat. Un recrutement judicieux, et une formation également mise en avant. Avec six joueurs formés au club, et aussi la présence d'expérimentés tels que Félix Le Bourhis, Samuel Marques ou Andrei Ursache, "Carca" possède un savant mélange efficace.

Les arrivées prochaines de Pierre Aguillon, Pierre Pagès et Soso Bekshvili, renforcent un effectif qui a connu déjà beaucoup de changement en 2021, avec un recrutement ciblé sur des joueurs en manque de temps de jeu dans des gros clubs, que ce soit Maxime Marty au stade toulousain, Johnny McPhilipps à Leicester, Thomas Dolhagaray à Bayonne, Tim Agaba aux Blue Bulls de Pretoria ou Andries Ferreira à Edinbourgh.

Un effectif de très bonne qualité pour de la Pro D2. Et qui vient d'ailleurs justifier les déclarations que le pilier de Carcassonne Thierry Futeu avait fait au Rugbynistère il y a plusieurs semaines en interview : "Comme on dit les entraîneurs à l'avant saison, l'objectif est de jouer les phases finales du championnat". Un objectif en passe d'être atteint désormais.

C'est là que le sujet devient intéressant. Carcassonne, dont l'objectif était les phases finales de Pro D2, est en position de jouer un barrage (à domicile ?). Mais jouer les phases finales sans arrières pensées, est-ce une solution viable ? Pas vraiment. À moins de les galvauder, l'éventualité d'une montée en Top 14 n'est pas à prendre à la légère. Plus petit budget de Pro D2, comment financer un tel changement potentiel ? Quid des infrastructures ? La présence de clubs de rugby à treize de haut niveau aux alentours ne condamne-t-il pas d'ores et déjà la capacité de l'USC d'être compétitif ?

Quoi qu'il en soit, Carcassonne sera l'an prochain toujours motivé pour jouer les phases finales, et construit donc un projet à long terme. Mais reste à déterminer si le vivier économique de la région sera suffisant pour suivre les ambitions du club. Sans doute le plus gros défi pour Carcassonne ces prochaines saisons.