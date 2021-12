ENTREVUE. Thierry Futeu, aka le rempart de Carcassonne, joueur d'origine camerounaise international Espagnol

Le pilier de l'US Carcassonne, exilé du Cameroun pour devenir joueur de Rugby, nous évoque ses objectifs ainsi que ses volontés pour le rugby camerounais.

Nous vous parlions il y a quelques jours du Rugby No Limit, association d'insertion sociale par le rugby, qui s'était déplacée à Carcassonne. À l'occasion de cette journée, les membres de l'association avaient rencontré le joueur de Carcassonne Thierry Futeu, exilé Camerounais, qui avait rejoint l'Europe pour devenir joueur de rugby professionnel. International Espagnol, ancien joueur du Stade Français en 2015/16, et ambassadeur du rugby au Cameroun, Thierry Futeu se confie sur ses objectifs personnels et pour le rugby africain.

Où en es-tu physiquement ? Comment te sens-tu sur le terrain ?

Écoute, personnellement je dirais que je me sens bien sur le terrain. Malgré tout, je sens que je peux aller au-delà de mes performances et conditions physiques.

Tu avais eu des problèmes physiques ? Une blessure ?

Oui j'ai eu quelques petits problèmes physiques, mais pas grand-chose, juste des bobos. Pour le moment j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu un gros soucis, un gros problème physiquement ou une grosse blessure.

Carcassonne marche bien cette année, comment l'expliques-tu ?

C'est le fait d'écouter les consignes des entraineurs, et du soutien de nos supporters, la bonne ambiance dans le vestiaire entre coéquipiers.

Vous vous projetez avec des objectifs élevés ?

Oui, l'objectif comme annoncé au début de saison par Christian Labit, c'est de finir dans le top 6, et jouer les phases finales.

Est-ce qu'on te surnomme "Le Rempart de Carcassonne " ?

Non jamais, jamais (rire) ! Je n'ai jamais entendu ça !

Jusqu'à quelle saison es-tu sous contrat ? J'ai entendu dire que tu souhaitais revenir en Top 14 ?

Je suis en fin de contrat cette saison. Et effectivement rebondir en Top 14 serait mon objectif, démontrer de quoi je suis capable. J'espère qu'en enchainant les temps de jeu avec Carca' et les bonnes performances, cela va m'ouvrir des portes.

As-tu des pistes ou pas du tout ?

Non pas encore.

Toi qui es originaire du Cameroun, as-tu des liens avec Robins Tchale Watchou ?

Oui j'ai pas mal de lien avec les ressortissants camerounais et les joueurs camerounais. On a en plus une association de joueurs et ressortissants camerounais en France, on se retrouve une fois par an, on débat du rugby camerounais, et de la situation de certains joueurs ici en France ou à l'étranger.

Robins Tchale-Watchou, je l'ai rencontré une fois lorsque j'étais à Paris et qu'on jouait Montpellier, j'ai pu le rencontrer. Et là cet été, au rassemblement des joueurs camerounais à Toulouse, il était présent et j'ai pu lui parler, on s'est vu deux fois en tout.

Et justement le rugby camerounais, où en est-il ? Et même le rugby africain ?

Le rugby africain a du mal à décoller, notamment à cause des problèmes d'infrastructures et de matériel. Pour le Cameroun, on a du potentiel. On sort d'une période de 10 ans de sanctions contre la Fédération. Elle était exclue de toute compétition. Les choses ont du mal à démarrer, mais ceux qui sont en places font tout leur possible pour revenir sur la scène internationale. Il y a un manque de financement pour les écoles de rugby, l'équipe nationale, etc.

10 ans !? Mais que s'est-il passé ?

On avait des dirigeants malfaisants, avec de mauvaises volontés et de mauvaises intentions. Ils recevaient des financements, mais ne les utilisaient pas à juste valeur. World Rugby (à l'époque IRB) a sanctionné la fédération qui a dû payer ses dettes pour que la sanction soit levée, et cela a pris 10 ans. Il y a toujours des conflits et on espère que les choses vont s'améliorer.

Est-ce que tu vas regarder la Coupe d'Afrique de Rugby qui se jouera en France en 2022 ? Tu as un pronostic ?

Oui bien sûr ! On sait déjà que le grand favori sera la Namibie. En plus j'ai intérêt à regarder parce que le deuxième affronterait l'Espagne pour les qualifications de la coupe du monde 2023 !

Tu pourrais effectivement jouer la coupe du monde avec l'Espagne !

Oui ! On lutte pour les qualifs', même si on a mal débuté. Si on la chance de se qualifier, je pourrais faire la coupe du monde avec l'Espagne, c'est mon souhait, mon désir.

Le Portugal, la Russie, la Roumanie sont des prétendants, ça va être très disputé…

Oui en plus actuellement le Portugal et la Roumanie sont mieux placés pour une qualification directe par rapport à l'Espagne, mais ça va se jouer jusqu'à la dernière journée.

L'Espagne s'expose-t-elle à un pillage en envoyant ses meilleurs jeunes à l'étranger ?

Penses-tu revenir au Cameroun un jour pour y développer le rugby, entrainer etc ?

Oui, j'essaie déjà d'y aller à chaque vacance, j'y étais dernièrement, j'ai ramené du matériel que j'ai collecté et acheté ici pour le distribuer dans toutes les écoles de rugby et clubs au Cameroun. Là je suis dans un projet avec l'ambassadeur du Cameroun en Espagne pour promouvoir le Rugby en Espagne, on travaille là-dessus.

Ah super ça ! Tu penses qu'avec l'ambassade tu vas arriver à faire de belles choses ?

Franchement je ne sais pas. On va essayer. On espère vraiment pouvoir compter et travailler avec des personnes de bonne foi et de bonne volonté, pour pouvoir avoir quelques objectifs, parce qu'il y a pas mal de jeunes au Cameroun qui s'intéressent au Rugby. Il y a une école de rugby de ma ville natale dont je suis partenaire que j'essaie de soutenir et d'épauler. On espère que ça va marcher.