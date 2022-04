RUGBY. Pro D2. Quintuple démission à la tête de Narbonne sur fond de relégation

À Narbonne, Marc Delpoux, Gilles Belzons, Philippe Campos, Xavier Marco et Jean Ormières vont tous démissionner à la fin de la saison.

Narbonne évoluera en Nationale l'an prochain. Après plus de dix points de retard sur le premier non relégable, il n'est plus rien que les joueurs et dirigeants puissent faire pour changer ce scénario. Lequel était connu depuis quelques journées déjà. Un échec sportif certes, mais aussi pour la direction qui n'aura pas su préparer son club au monde professionnel. C'est ce qu'ont notamment décidé d'assumer les cinq présidents en démissionnant à la fin de la saison. Rugbyrama nous apprend en effet que Marc Delpoux, Gilles Belzons, Philippe Campos, Xavier Marco et Jean Ormières ont tous choisi de partir à l'issue de cet exercice qui aura vu Narbonne ne remporter que cinq matchs. Ils étaient tous arrivés en 2019.



Pour l'heure, aucun successeur(s) n'a été trouvé. Ce qui pourrait pousser un ou plusieurs de ces hommes à revenir sur ce choix. Cependant, ce n'est pas la seule condition à un retour. En effet, la mairie, désireuse de conserver un stade multisport et pas seulement dédié au rugby, s'opposerait à certains travaux au sein du Parc des Sports et de l'Amitié. Seuls les modifications des loges auraient été validées. À savoir si la situation va évoluer dans les prochaines semaines. Pour l'heure, la démission collective a été actée à deux journées de la fin de la saison régulière. Les joueurs vont partir en vacances sans savoir s'ils auront un président en revenant.