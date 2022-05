CLASSEMENT Pro D2. L'exploit des Aixois qui rêvent encore, Agen maintenu, les Montois en demie

Le Stade Montois a validé son ticket pour les demi-finales de Pro D2. Derrière, Oyonnax et Bayonne sont à égalité. On ne connait pas non plus les équipes reléguées.

La 29e journée de Pro D2 a été riche en enseignements. Vainqueur de Grenoble, le Stade Montois est assuré de terminer à la première place du championnat avant la dernière journée. Le revers de Bayonne à Carcasonne avait déjà permis au leader de valider son ticket pour les demies. Désormais, les Montois ne peuvent plus être rattrapés au classement puisqu'ils ont 11 longueurs d'avance sur Bayonne. Des Bayonnais qui, eux, sont toujours sous la menace d'Oyonnax pour la deuxième place. Les deux formations sont à égalité, 95 points partout. L'USO a laissé passé une très belle occasion de passer devant au classement en s'inclinant sur sa pelouse contre Aix-en-Provence. Un succès 20 à 16 en déplacement des Aixois qui leur permet d'être toujours en course pour la qualification. La 6e place n'est en effet qu'à trois longueurs.

Pour les autres formations, les vacances ont déjà commencé. Sauf pour Bourg-en-Bresse et Rouen. Les Bressans sont pour le moment relégués en Nationale. Cependant, ils n'ont que trois points de retard sur les Normands. La dernière journée va être décisive et chaque point vaudra son pesant d'or. Rouen espère ramener un point de son déplacement à Bayonne. Mais les Basques voudront faire un match plein avec le bonus pour conserver leur deuxième place. En revanche, Bourg-en-Bresse pourrait profiter d'une baisse de régime des Grenoblois, déjà assurés du maintien. Une victoire n'est pas à exclure, mais les Isérois voudront sans doute terminer en beauté devant leur public en remportant ce dernier.

L'autre grosse information de cette fin de saison, c'est le maintien de Vannes et surtout d'Agen. Après leur début de saison catastrophique, les Bretons et les Agenais ont su relever la tête pour conserver leur place en Pro D2. Le SUA avait démarré l'exercice par sept revers de rang tandis que le RCV avait été battu à six reprises. Une nouvelle série de six défaites entre la 23e et le 28e journée n'aura pas permis à Vannes de se qualifier. S'il reste encore un match à jouer, les vacances, bien méritées, vont faire le plus grand bien à tout ce beau monde.