RUGBY. France 2023. ''Ce sera la meilleure coupe du monde de tous les temps''

Robbie Deans, l’ancien entraineur des Wallabies et des All Blacks, pense que la prochaine coupe du Monde en France sera certainement la meilleure de toutes.

Tout juste titré pour la 5e fois en League One japonaise avec son équipe japonaise des Saitama Wild Knights, Robbie Deans, ancien sélectionneur des Wallabies et entraîneur adjoint des All Blacks, s’est exprimé au sujet de la prochaine coupe du Monde en France. Pour le technicien néo-zélandais, il n’y pas de doute, la compétition 2023 sera mémorable : « Ce sera la meilleure de tous les temps, avec plus d'équipes capables de la gagner. » En effet, l’ancien entraineur des Wallabies affirme via apnews qu’en ce moment, le rugby produit par l’ensemble des équipes de la planète n’a jamais été d’un tel niveau : « Si nous enlevons nos lunettes roses du passé et regardons le rugby qui est produit de nos jours, il n'a jamais été aussi bon ».

Pour justifier et imager ses propos, le technicien de 62 ans a pris pour exemple la qualité du choc entre La Rochelle et le Leinster en finale de Champions Cup le week-end dernier. Il a également tenu à souligner la performance des deux équipes en finale de la League One japonaise qui s'est tenu le même week-end : « Ce n'était pas la perfection en termes d'exécution, mais c'était l'intensité du jeu et le jeu s'est déroulé de manière fluide », avant de rajouter : « Il y avait tout ce qui fait la grandeur du rugby. »

Si une des plus belles coupes du monde se prépare pour Robbie Deans, c'est aussi grâce à la récente homogénéité de niveau entre les équipes nationales. Encore quelques années en arrière, les nations de l'hémisphère nord subissaient de plein fouet la domination de celles du sud. Si les 3 dernières coupes du monde ont été remportées par des nations du sud, il se pourrait qu'il en soit tout autre en 2023. L'ancien entraineur des Wallabies attend avec impatience les tournées internationales de cet été, où, il qualifie la triple confrontation entre l'Irlande et les All Blacks de « véritable tornade ».

Des Néo-zélandais qui, à son goût, ont vu petit à petit leur jeu, lu et contré, par les autres nations du rugby : « Je pense que la Nouvelle-Zélande a abordé la dernière Coupe du monde en pensant que la vitesse serait son point fort, mais qu'elle a fini par s'émousser. » La défaite contre l'Angleterre en demi-finale du dernier Mondial ou bien celle contre la France et l'Irlande lors de la dernière tournée sont venues rabattre les cartes après quasiment 20 ans de domination néo-zélandaise. La faute à un jeu devenu trop prévisible selon lui : « Vous ne pouvez pas être unidimensionnel maintenant. » Pour savoir si Robbie Deans dit vrai, rendez-vous le 8 septembre prochain, au Stade de France, pour voir la France et la Nouvelle-Zélande ouvrir le bal de la coupe du monde en France.