CHAMPIONS CUP. Les chiffres impressionnants de la domination de la Rochelle sur le Leinster en finale

Les hommes de Ronan O'Gara ont joué 143 ballons à la main, c'est deux fois plus que les Irlandais (72). Ils ont aussi réalisé 150 passes contre 125 pour Sexton et cie. Sans surprise, c'est Grégory Alldritt qui a touché le plus de ballons (22) devant Skelton (17). Preuve de la très grosse activité des avants dans cette finale.