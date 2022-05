RUGBY. France. Faut-il aménager le calendrier des Bleus avant la Coupe du Monde ?

Les internationaux français enchaînent les matchs cette saison. Avant la Coupe du Monde, des discussions entre la LNR et la FFR devront essayer d'aménager le calendrier des Bleus.

C'est l'un des principaux sujets de discussion rugbystique en France. Les internationaux tricolores jouent trop et les organismes sont mis à rudes épreuves. La saison prochaine, à l'aube de la Coupe du Monde 2023 dans l'Hexagone, les instances réfléchissent donc à un assouplissement du calendrier pour les joueurs internationaux. Comme le rapporte Sud Ouest, des discussions ont démarré entre la Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby, afin de préparer au mieux l'avant Mondial. Mais c'est également, la saison dans son ensemble qui devra être revue. Cette année, on a par exemple bien vu Toulouse en difficulté face au Leinster en demie de Champions Cup, les joueurs éreintés après un Grand Chelem, l'exigence du Top 14 et l'obligation d'une qualification dans le Top 6, sans omettre les phases finales de Coupe d'Europe.

L'an prochain, la finale du championnat aura lieu plus tôt, le 17 juin prochain et les internationaux doivent respecter une période de congés de 4 semaines. Or, le site précise que l'idée serait de découper ces vacances en plusieurs parties. En gros, repousser des semaines de congés après le Mondial dans le but de démarrer la préparation avec 42 joueurs, comme le fait le staff tricolore depuis le début de son mandat. Enfin, Sud Ouest précise toujours, qu'une limitation du nombre de matchs des internationaux pour la saison prochaine, n'est pas à l'ordre du jour. Il faudrait pourtant bien trouver une solution afin de se montrer compétitif et arriver dans les meilleures conditions lors de cette Coupe du Monde. Dans les colonnes de La Dépêche, au moment de parler de la finale de Champions Cup qui l'attend, Grégory Alldritt comparait le calendrier infernal en France, à celui beaucoup plus calme en Irlande ou dans le reste du monde.

C'est le problème en France mais c'est aussi ce qui fait la beauté de notre championnat. Tous les week-ends, il y a de gros matches à jouer. Si on ajoute la sélection, la Coupe d'Europe... Pour les joueurs, c'est beaucoup mieux de jouer quinze matches dans une saison, ça les préserve mais qu'elles doivent être longues ces saisons ! Il faut trouver un juste milieu : on tire peut-être trop sur la corde aujourd'hui chez nous mais, chez eux, c'est l'extrême inverse.

Pour vous donner un ordre d'idée. Antoine Dupont, a disputé 27 matchs cette saison. Aaron Smith, son alter-ego néo-zélandais, seulement 13.