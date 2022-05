CHAMPIONS CUP. Nouveau changement dans le calendrier de la saison 2022/2023

À seulement quelques jours des demi-finales de Champions Cup, l'EPCR a communiqué le calendrier de la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et encore une fois, il y a du changement.

Décidément, les années passent mais ne se ressemblent pas pour le calendrier de l'EPCR. En effet, l'organisateur de la Champions Cup a annoncé ce mardi via un communiqué de presse les dates concernant la prochaine saison, c'est-à-dire 2022-2023. Un calendrier qui se déroulera sur 8 week-ends, et non 9 comme cette année, étant donné que l'EPCR a décidé d'abandonner l'idée des huitièmes de finale en aller-retour. Ce premier tour de phases finales se déroulera donc à partir du 31 mars / 1er avril / 2 avril, et sera suivi le week-end d'après par les quarts de finale. Concernant la finale de Champions Cup, elle aura lieu le samedi 20 mai 2023, juste après la finale de Challenge Cup (vendredi 19 mai).

À noter que l'EPCR a également annoncé que la phase de poule se déroulera sur 4 week-ends, deux au mois de décembre et deux autres à la mi-janvier. En ce qui concerne le format global de la compétition, rien n'est encore officiel pour le moment : "Les formats des deux compétitions sont actuellement en cours de finalisation et une annonce est prévue avant les Finales à Marseille des vendredi 27 et samedi 28 mai. Aucun autre commentaire ne sera fait pour l'instant".

