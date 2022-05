RESUME VIDEO. Champions Cup. La qualification homérique de Toulouse après des tirs au but irrespirables

Aux termes d'une séance de tirs au but insoutenable, le Stade Toulousain s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup aux dépens du Munster.

VIDEO. Lebel casse les chevilles de Zebo après une merveille de passe aveugle de MauvakaLe quart de finale entre le Munster et le Stade Toulousain restera dans les mémoires. Et pour cause, Irlandais et Français n'ont pas réussi à se départager à l'issue du temps réglementaire. Aux essais de Kendellen, Earls et Haley, le Stade a répondu par Ntamack et un doublé de Lebel. Les locaux pourront regretter ces points laissés en route face aux perches par Carbery. En effet, si ce dernier a passé une pénalité importante dans le second acte, Ntamack lui a répondu à la 76e. On a donc eu droit à des prolongations. Une nouvelle débauche d'énergie, s'il en restait encore dans les corps épuisés des joueurs, qui n'a pas permis de départager les deux formations. C'est après une séance historique de tirs au but que Toulouse s'est imposé. Les buteurs tricolores, Dupont, Ntamack et Ramos n'ont pas tremblé. Contrairement aux Irlandais Murray, Carbery et Healy qui ont manqué une nouvelle fois de précision, voire peut-être de sang-froid.