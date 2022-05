RUGBY. Horaires, chaînes et stades : Le programme complet des demi-finales de Champions Cup

Ce 7 et 8 mai, les meilleures formations d’Europe se sont battues pour une place en demi-finale de la compétition continentale.

La Rochelle rassurant, Toulouse au bout du suspens, Leinster en patron et le Racing dans son jardin. C’est ainsi que l’on pourrait définir le week-end des différentes formations qui se sont présentées en quart de Champions Cup. Que cela soit d’un côté ou l’autre de La Manche, les différents clubs qualifiés ont montré qu’ils avaient de quoi sérieusement prétendre à la Coupe d’Europe. Du côté de La Rochelle et du Racing, le palmarès est encore vierge de toute récompense. Du côté du Stade Toulousain et du Leinster, c’est un choc au casting 9 étoiles qui va se dérouler du côté de Dublin. Les deux rencontres seront à suivre sur Bein Sports et France 2. Pour bien se préparer, voici les programmes des futures affiches :

Samedi 14 mai à 16h00 : Leinster vs Stade Toulousain (Aviva Stadium, Dublin)

: Leinster vs Stade Toulousain (Aviva Stadium, Dublin) Dimanche 15 mai à 16h00 : Racing 92 vs Stade Rochelais ( Stade Bollaert, Lens)

REVUE DE PRESSE. Face au Munster, Toulouse gracié par le ‘‘miracle permanent’’Pour ce qui est de la Challenge Cup, on retrouvera deux chocs franco-anglais en demies. Le suspens d'une finale 100% tricolore reste encore présent. Pour le RC Toulon, du très lourd s'annonce puisqu'ils défieront les Saracens. Le Lyon OU, lui, affrontera les Wasps. Les demi-finales auront lieu le samedi 14 mai 2022. Les Varois accueilleront les Sarries à Mayol à 21h00. Les Lyonnais accueilleront les Londoniens à Gerland plus tôt dans la journée, à 13h30. Les rencontres seront être diffusées sur Bein Sports, le RC Toulon verra sa rencontre être également diffusées sur France 4.