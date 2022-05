REVUE DE PRESSE. Face au Munster, Toulouse gracié par le ‘‘miracle permanent’’

Une dramaturgie à toute épreuve, visiblement le Stade Toulousain aime se rendre la tâche complexe en Europe.

Ils avaient déjà été au bord de la crise cardiaque face à l’Ulster et bien rebelote ! Ce samedi 7 mai, les supporters toulousains ont pu de nouveau tester leur seuil de résistance au stress. En quart de finale de Champions Cup face au Leinster, les rouges et noirs ont bataillé pour retourner en demi-finale. Dans la presse, ce scénario complètement fou a été aussi loué que souligné. Après le match, Rugbyrama titre ainsi au sujet de la victoire des Français : “Avec les tirs au but, Toulouse ajoute la dramaturgie à sa qualification en demie ! ” RESUME VIDEO. Champions Cup. La qualification homérique de Toulouse après des tirs au but irrespirables

Une exclamation qui montre l’état de transe qui a touché le rugby français, tout du moins ceux rangés derrière les clubs compatriotes. Dans le papier, le média spécialisé entame son analyse de la rencontre de cette manière :

Il aura donc fallu presque trois heures pour connaître le nom du qualifié entre le Munster et le Stade toulousain dans un quart de finale d’anthologie, dans un Aviva Stadium de Dublin où le rouge vif a sauté aux yeux, et où le suspense est venu ajouter un énorme caractère à cette partie historique. Car il fallait remonter à 2009 et à un duel entre Cardiff et Leicester pour trouver trace d’un tel dénouement sur la scène européenne… Et finalement, ce sont les Toulousains, probablement à l’extérieur au regard de leur clairvoyance dans les moments clés, qui ont fait la différence.”

Pour L’Équipe, l’euphorie était aussi de mise dans ses colonnes. Mais au-delà du soutien apporté à une formation tricolore, c’est le scénario du match qui est mis en avant. Le quotidien sportif décrit l’après-midi irlandaise ainsi : “Il n'y a pas qu'en football que les matches de Coupe d'Europe sont exceptionnels. Ce samedi après-midi, sous le soleil de Dublin, le Munster et le Stade Toulousain ont offert une rencontre fantastique, haute en intensité, magnifique d'incertitude... Il a fallu attendre la séance de tirs au but et l'échec de Ben Healy pour connaître le vainqueur de ce choc. Et c'est Toulouse qui s'en est finalement sorti et qui va disputer sa quatrième demi-finale consécutive.” Dans sa version papier, le journal parle également d’un “miracle permanent”. Il romance même le lien entre les champions en titre et la compétition continentale : “Toulouse aime cette Coupe d’Europe. Elle le galvanise, semble décupler son énergie, quand bien même plusieurs joueurs ont semblé au bout du rouleau vers la fin.” CHAMPIONS CUP. Futur adversaire de Toulouse, le Leinster a impressionné la presse étrangère

De l’autre côté de La Manche, les réactions ont été plus à la peine pour le Munster. Solidaire entre anglophones, Rugby Pass parle notamment d’une “séance de tirs aux buts qui brise le cœur du Munster.” Le média anglophone en profite pour faire le parallèle entre cette rencontre et d’autres affiches rentrées dans la légende : “Grâce à une mêlée dominante, Toulouse terminait en force avec Lebel qui inscrivait son doublé et Ramos qui égalisait sur une pénalité à la 75e minute. Healy et Ramos ont tous deux manqué leurs tentatives de drop pendant la prolongation. Ce quart de finale passionnant a rappelé la célèbre séance de tirs au but Cardiff-Leicester de 2009.”