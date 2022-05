CHAMPIONS CUP. Futur adversaire de Toulouse, le Leinster a impressionné la presse étrangère

Durant le seul quart de finale 100% outre-Manche de cette Champions Cup, le Leinster a tenu son statut face aux Leicester Tigers.

Les Tigers sont redoutables au royaume de sa Majesté. Pour le Leinster, son terrain de jeu est plus souvent d’envergure européenne. Cette domination, elle s’est faite ressentir dès le début de la rencontre. À la mi-temps, Rugby Pass envoyait déjà au casse-pipe les coéquipiers d’Ellis Genge. Le média anglophone titrait : “Une première mi-temps dévastatrice détruit les rêves d’Europe de Leicester”. Dans le papier, ils mettent en avant la présence de 13 internationaux irlandais comme titulaires. Un groupe All-Star associé à une efficacité redoutable : “Les favoris du tournoi, le Leinster, ont aligné un XV de départ contenant 13 internationaux irlandais et le fossé de classe s'est manifesté par une avance de 20-0 à la mi-temps, avec le demi de mêlée Jamison Gibson-Park dans une forme hypnotique. C'est la première fois en trois ans que Leicester n'a pas réussi à marquer de points à la pause. Les bases ont été oubliées pour mettre fin au record d'invincibilité à domicile des Tigers.” RESUME VIDEO. Champions Cup. La qualification homérique de Toulouse après des tirs au but irrespirables

Au pays, l’équipe irlandaise n’a pas non plus manqué d’impressionner. La RTE n’a évidemment pas manqué de commenter la performance des hommes du Leinster. Le média irlandais n’a pas épargné l’arbitre français Mathieu Raynal en déclarant : “L'arbitre français Raynal semble être une figure impopulaire parmi les supporters locaux, qui ont eu l'impression d'être lésés sur plusieurs décisions.” Bon joueur, le journal a également souligné l’orgueil montré par les Leicester Tigers en seconde-période. Ainsi, le journaliste Conor Neville commente ainsi la rencontre :

Les Leicester Tigers ont fait preuve de beaucoup d'entrain en deuxième mi-temps, et après une première période maladroite, ils ont montré le visage qui les a portés au sommet de la Premiership en 2021-22. Mais dans l'ensemble, Leinster était l'équipe la plus habile et la plus clinique. Ils ont fait leurs affaires en première mi-temps, établissant une avance de 20-0 grâce à des essais de van der Flier et Henshaw. Ils ont joué la seconde mi-temps sans ballon, mais ont suffisamment bien défendu pour limiter Leicester à deux essais. Le second arrivant trop tard pour menacer le résultat. Ils se qualifient pour une autre demi-finale.”

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Finale avant l'heure et opposition de styles entre Leicester et LeinsterEn Angleterre, la BBC a pareillement reconnu la supériorité des quadruples champions d’Europe. Récemment dépassés par le Stade Toulousain, Tadhg Furlong et les siens veulent visiblement rattraper leur retard. Loin d’être tendre avec ses compatriotes, le site d’information britannique commente : “L'inexpérience des hôtes à ce niveau s'est manifestée dès le début de la rencontre, Johnny Sexton inscrivant une pénalité avant que Van der Flier ne marque au près. Leicester manquait d'idées en attaque et lorsque Henshaw franchissait la ligne, le match semblait déjà hors de portée à 17-0.” L’expérience irlandaise a, semble-t-il, été la clé pour cette victoire selon le média. Ainsi, ils évoquent une affiche remplie de promesse, mais qui s’est rapidement heurtée au mur de la réalité : “Avec le soleil qui brille dans les East Midlands et les deux équipes en tête de leur championnat respectif, ce match promettait d'être très serré. Mais c'était le premier quart de finale de Champions Cup de Leicester en six ans, contre une équipe du Leinster qui comprenait 10 des 15 joueurs qui ont entamé la victoire de l'Irlande sur l'Écosse lors de la dernière journée des Six Nations.[...] Leicester s'est incliné, tandis que Toulouse se trouve désormais entre Leinster et une tentative de cinquième titre à Marseille.”