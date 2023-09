COUPE DU MONDE. ''Il nous permet d’avoir un profil différent'', Antoine Dupont savoure le retour de son pote Cyril Baille

Ce jeudi, le pilier du XV de France Cyril Baille fera ses débuts dans cette Coupe du Monde. Un retour apprécié notamment par son capitaine et ami, Antoine Dupont.

Ce mardi, Fabien Galthié a annoncé le groupe qui affrontera la Namibie pour le 3ème match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Une rencontre où les Français seront attendus, notamment après le match moyen face à l’Uruguay (27-12). Une composition où l’on retrouve la plupart des cadres (mis à part Alldritt, forfait de dernière minute), et notamment le pilier gauche du Stade Toulousain Cyril Baille !

Blessé lors de la rencontre de préparation face à l’Écosse, l’international aux 44 sélections a su faire preuve de résilience et de patience pendant plusieurs semaines. Un travail qui a payé, puisque celui-ci a été choisi pour débuter à gauche de la mêlée du XV de France. Un choix qui plaît au capitaine Antoine Dupont. En témoignent ses différentes déclarations lors de la conférence de presse de ce mardi.

Coupe du Monde. XV de France. Fabien Galthié : ''Notre méthode est basée sur l'adaptabilité''“Ses qualités de joueur on ne les cite plus. Il nous permet d’avoir un profil différent (...) Cyril a ce rôle de relayeur dans le jeu d’attaque qui nous permet de mettre du rythme, tout en relevant des ballons au ras. Je n’ai pas de doute qu’il fera tous les efforts nécessaires pour être à son meilleur niveau”. Une déclaration limpide, qui traduit toute la confiance des Bleus envers Cyril Baille. Une impression partagée d’ailleurs par le staff tricolore, à commencer par Fabien Galthié : “Ce sont des joueurs (Danty et Baille) qui, depuis 4 ans, sont régulièrement titulaires avec nous. Ils ont été de toutes les batailles. Ce sont des joueurs très importants pour l’équipe de France, tout simplement”.

''J’ai l’impression qu’il est même mieux qu’avant sa blessure’’

Absent des terrains pendant un peu plus d’un mois, le pilier gauche a su travailler dans l’ombre, afin de revenir le plus rapidement possible. Une option possible grâce notamment à la confiance du staff des Bleus, qui a fait le choix au mois d’août de conserver Baille dans le groupe, et ce malgré sa blessure.

RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France annonce la couleur avec une composition redoutableAntoine Dupont a d’ailleurs confirmé que ce choix avait redonné du courage à Baille : “Cela a été un coup dur pour lui cette blessure (...) La décision du staff de le maintenir dans le groupe, cela a été un marqueur important pour lui. Pour le groupe aussi, de montrer l’importance qu’il avait pour nous, et ça l’a reboosté à se dire qu’il voulait revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible. Il a fait les efforts pour, en travaillant quotidiennement depuis plusieurs semaines pour pouvoir postuler sur ce match-là”.

Face à la Namibie ce jeudi, le Toulousain aura donc certainement le droit à une bonne cinquantaine de minutes de jeu, afin de le remettre dans le bain avant d’attaquer les matchs couperets. Un peu à la manière d'Anthony Jelonch, lors de la rencontre face à l’Uruguay.

Néanmoins, et contrairement à son compère de club, Baille revient d’une absence moins longue. D’ailleurs, l’entraîneur des avants, William Servat, s’est montré bluffé par la forme du pilier tricolore : “Il n’a pas pris de retard. J’ai l’impression qu’il est même mieux qu’avant sa blessure. Il a même perdu un peu de poids”, avait-il confié en début de semaine. De quoi nous rassurer, à deux jours du match face à la Namibie.

