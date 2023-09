RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France annonce la couleur avec une composition redoutable

Ce jeudi, le XV de France affronte la Namibie dans la cadre de la phase de poules de la Coupe du monde. Fabien Galthié aligne une équipe redoutable.

Une rencontre pour laquelle le staff tricolore a décidé d'aligner ses titulaires. En effet, il est important pour tous les joueurs d'avoir du temps de jeu avant le match contre l'Italie qui aura lieu dans deux semaines.



Après la Namibie, les 33 éléments du groupe auront foulé la pelouse. En effet, après Anthony Jelonch, Cyril Baille fait son retour sous le maillot tricolore. Il sera titulaire en première ligne avec Atonio et Mauvaka, titulaire en puissance depuis la blessure de Marchand.



On retrouve à nouveau Jelonch pour former une troisième ligne très compétitive avec Cros et Ollivon. Le Rochelais Alldritt est ménagé en raison d'une gêne au genou. Tandis que la charnière sera logiquement composée d'Antoine Dupont et Matthieu Jalibert, numéro 1 au poste depuis le forfait de Ntamack.



Retour également dans la ligne d'attaque puisque Jonathan Danty sera titulaire au centre. Encore un peu juste pour l'Uruguay, il va pouvoir se tester face aux Namibiens et faire parler sa puissance aux côtés de Gaël Fickou.



La petite surprise vient de la titularisation de Louis Bielle-Biarrey à l'aile. Dans les tribunes face aux All Blacks, il avait démarré la semaine dernière avec Villière de l'autre côté. Cette fois-ci, le Bordelais est associé à Penaud aux dépens du Toulonnais. Il ne sera pas sur le banc des finisseurs à l'instar de Lucu. C'est Couilloud qui lui a été préféré pour ce match.



Ce match doit non seulement servir à conserver la bonne dynamique au sein du groupe en vue du match contre l'Italie et le quart de finale, mais aussi à montrer la force de frapper des Bleus. En effet, les autres candidats au titre que sont l'Afrique du Sud ou encore l'Irlande ont fait forte impression lors de leurs deux premiers matchs.



On attend de la France qu'elle fasse un match sérieux et appliqué comme les All Blacks. La Nouvelle-Zélande a en effet passé plus de 70 points à la Namibie avec une équipe légèrement remaniée mais très solide. Certains cadres étaient en effet sur le banc et les habituels finisseurs ont fait le boulot. Aux Bleus de répondre aux interrogations sur le pré.