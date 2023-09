RUGBY. Athlétique, intelligent, Thibaut Flament, le profil type du deuxième ligne du futur ?

En l'espace de quelques matchs, le 2e ligne Thibaud Flament s'est imposé au sein du XV de France. Un joueur qui sait se mettre au service du collectif.

"Un sport de voyous pratiqué par des gentlemen", la célèbre maxime n'a pas la même définition pour tout le monde. Pour l'encyclopédie Universalis, "cette célèbre expression pouvait s'interpréter de la manière suivante : « un sport réservé à une élite, n'ayant pas besoin de tirer des revenus de sa pratique »." D'autres l'interpréteront d'une manière bien différente en associant le mot voyou à une manière brutale de jouer avec plus ou moins de règles. De nos jours, on peut dire que le rugby est un sport viril mais correct. Il faut dire que la sévérité des sanctions a bien aidé à faire rentrer les plus récalcitrants dans le rang.

Le temps où certains pouvaient réduire le rugby à des tas d'hommes et des bagarres est révolu. Le rugby est bien plus technique et complexe qu'il n'y parait au premier abord. Chaque geste, même le plus rudoyant comme une percussion ou un plaquage, demande une mise en place et de la maitrise. Jouer au rugby exige non seulement des qualités physiques, du travail, mais aussi d'autres capacités qui ne sautent pas forcément aux yeux au premier abord lorsqu'on regarde une partie dans la peau d'un novice. Un exemple ? Le sens de l'observation.







Si vous avez déjà assisté à une rencontre dans un stade, vous savez que beaucoup d'éléments peuvent venir perturber les joueurs. Entre les chants et les encouragements des supporters, les lumières, la spidercam qui passe au-dessus de la pelouse, les différents mouvements sur le bord du terrain, on peut facilement perdre le fil, être déconcentré, rater des micro signaux précieux dans le jeu. Et ça peut coûter cher, surtout lors d'un match international. Il est donc important de savoir se focaliser, sans pour autant mettre des œillères. C'est valable aussi bien chez les 3/4 que chez les avants.

Tour de contrôle et fin pilote à la fois

Thibaud Flament fait partie de ces deuxièmes lignes modernes très mobiles qui n'hésitent pas à se mêler au jeu et à se proposer pour faire vivre le cuir. Cela demande non seulement de bonnes jambes pour suivre l'action, mais aussi d'être vigilant quant aux déplacements de ses coéquipiers et adversaires. Et ce, afin d'être parfaitement placé pour réceptionner une passe ou en faire une. Avoir joué à l'ouverture dans sa jeunesse est très certainement un atout de taille pour Flament dans sa vision du jeu, par rapport notamment aux autres joueurs formés au poste de 2e ligne.



On se souvient notamment de son superbe geste plein de dextérité et de lucidité pour Antoine Dupont face à l'Irlande lors du dernier Tournoi. Ou encore de son deuxième essai lors de la fessée infligée à l'Angleterre. Il avait parfaitement senti le coup suite à un petit par-dessus de son capitaine. À la course avec Romain Ntamack, il avait analysé la situation : au lieu de courir comme un dératé sur le ballon, il avait temporisé et laissé l'ouvreur monter en pointe. Servi par son coéquipier de club tel un basketteur, il avait ensuite mis les cannes jusqu'en Terre promise. En prenant le temps d'analyser l'action en un temps record, il a fait le bon choix et été un atout pour le collectif en permettant à son équipe de marquer.





Un bon observateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui aime se mettre en avant

C'est une personne qui regarde et qui est à l'écoute de son environnement pour pouvoir s'adapter et prendre les bonnes décisions. Au rugby, cela peut se traduire par une capacité à bien se placer en défense par rapport aux mouvements des adversaires et de ses coéquipiers pour boucher un trou ou anticiper une action des attaquants. Sur le plan offensif, un observateur va chercher à comprendre les situations et les événements afin d'en tirer le maximum à l'avenir dans le but de progresser.



Pour cette coupe du monde, nul doute que les qualités athlétiques et d’observation du deuxième ligne seront essentielles pour le XV de France dans sa quête d’un premier titre mondial. Mais elles seront mises à rude épreuve en raison de la pression d’un tel événement et de la volonté des autres nations de priver les Tricolores d'un sacre devant leur public.

