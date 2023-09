COUPE DU MONDE. 7 avants sur le banc et un pack à 940kg : les Springboks vont-ils terrifier l’Irlande ?

Le géant RG Snyman aura pour mission de faire mal aux Irlandais en sortie de banc, lors de Irlande vs Afrique du Sud.

Non, ce n’était pas qu’une simple adaptation face aux blessures, comme évoqué à l’époque. Un mois après l’avoir testé face aux All Blacks (avec réussite !) et choqué le microcosme du rugby, les Springboks remettent le couvert. Lui ? Entre les lignes, vous aurez probablement reconnu ce banc à 7 avants que seul Jacques Nienaber a déjà eu le culot de tester. Dénature-t-il le jeu, le rend-il d’autant plus dangereux pour les joueurs éreintés par l’âpreté de 60 minutes disputées au top niveau international, comme certains l’ont avancé ?

Coupe du monde. Avec leur banc à 7 avants face aux All Blacks, les Springboks ont divisé le monde du rugby !

Là-dessus, chacun se fera son propre avis et le sélectionneur sud-africain, un brin provocateur, n’en a visiblement que faire. Ainsi, contre les Irish de Johnny Sexton, qui avaient réussi l’exploit (à quel prix !?) de bousculer les siens physiquement et surtout dans le combat en novembre 2022 pour une victoire 17 à 13, le futur entraîneur du… Leinster, a choisi de se bâtir un banc XXXL.

CHAMPIONS CUP. Etzebeth vs Snyman, duel de mangeur d’enfants à DurbanAprès le "6-2", place au "7-1" et à la présence des Fourie, Nche, Nyakane, Klein, RG Snyman, Van Staden et Kwagga Smith sur le banc. Un package que l’on croirait tout droit sorti d’un film d’horreur mais non, il s’agit simplement de la conception cinématographique au pays des Afrikaners. Un peu de bon, beaucoup de brute et du truand, aussi.

L' Irlande peut-elle résister à l'asphyxie ?

Bref, au vu de la gueule de ces finisseurs, on vous passe les détails concernant la stratégie sud-africaine ce samedi soir. Si les Boks ont fini par asphyxier physiquement l’Ecosse à Marseille après avoir été contrés pendant une mi-temps, l’idée sera d’en faire de même face à l’Irlande, pour sûr. En les harcelant au possible d’entrée de match, en les concassant sur tous les impacts, dans le jeu au sol et en conquête pendant 50 minutes, avant de continuer à jouer au marteau-piqueur durant la dernière demi-heure, grâce à une deuxième ligne toute neuve de 2m05 et plus de 120kg de moyenne, par exemple.

Rugby. Coupe du Monde. Les Springboks s'imposent en puissance face à l'EcosseDès lors, l’Irlande, 1ère nation mondiale sans aucun conteste possible depuis des mois, parviendra-t-elle à courber assez l’échine, résister aux assauts répétés des amateurs de braii et développer son jeu, bon gré, mal gré ? Possède-t-elle le pack pour résister à cette densité à toutes épreuves ?

Pourquoi ce Afrique du Sud vs Irlande est LE choc de la phase de poule du Mondial ?

Entre sa première ligne d’enfer Porter/Kelleher/Furlong et ses guerriers sont O’Mahony/Van der Flier/Doris en 3ème, c’est envisageable. D’autant que robuste Bundee Aki sera aussi là pour jouer son rôle de point d’ancrage au milieu du terrain. Mais le faire durant 80 minutes, c’est parfois une autre histoire. Et les Verts ont beau réciter leur rugby comme personne en cette année 2023, se manger des murs sur chaque action a souvent fait dérailler le Leinster, machine la plus proche de cette équipe d'Irlande, les années précédentes.

RUGBY. Avant les Springboks, l’Irlande monte en puissance parfaitement et écrase les Tonga

Dès lors et pour parer à la rush défense sud-africaine, aussi, ce sera au jeu en cellules le plus léché du monde, celui d'Andy Farrell, de trouver des solutions, là où le crépi laissera entrevoir des portes. Aussi étroites soient-elles...