RUGBY. Avant les Springboks, l’Irlande monte en puissance parfaitement et écrase les Tonga

Ce samedi 16 octobre, l’Irlande d’Andy Farrell défiait les Tonga. Les Océaniens jouaient leur premier match de la compétition.

Après avoir largement défait la Roumanie (82 à 8), la nation du trèfle s’est imposée face aux Tonga (59 à 16). Face à la maîtrise celte, la Beaujoire a pu profiter d’un spectacle de haut niveau ce samedi 16 septembre.

La première nation mondiale ne veut pas rater le coche de cette Coupe du monde de rugby 2023. Installée dans une poule relevée, l’Irlande doit prendre son aventure en poule le plus sérieusement possible. Le tout, avant un potentiel quart de finale qui s'annonce déjà plus que relevé.

Une Coupe du monde bien démarrée

Avec 8 essais inscrits en 80 minutes, l’Irlande reste sur un standard élevé. De leur côté, les Tonga restent une petite nation du rugby mondial (15ᵉ au classement World Rugby), mais leur niveau intrinsèque reste largement meilleur que celui des Roumains. En ayant inscrit un seul essai à Nantes, les Îliens démarrent leur mondial avec une prestation peu rassurante. Composée de nombreux joueurs de haut niveau, la sélection du Pacifique n’a pas su répondre au défi défensif et physique imposé par ses adversaires du jour.

En parallèle, la suite de match des Irlandais leur offre une montée en puissance quasi-parfaite. Après une préparation pré-Coupe du monde moyennement convaincante, la mise en jambes continue. La prochaine étape sera d’un calibre très différent. En effet, les coéquipiers de Jonny Sexton vont défier les champions du monde springboks au Stade de France, le 23 septembre prochain.

Les cadres de l'Irlande sont confiants

Par ailleurs, Jonathan Sexton a pu profiter de cette rencontre pour marquer l’histoire. En effet, l’ouvreur a désormais inscrit 1090 points avec l’Irlande. Il devient ainsi le meilleur réalisateur de l’histoire de sa sélection et dépasse Ronan O’Gara.

Après la rencontre, le meilleur joueur du monde 2018 s’est exprimé sur ce record battu. Dans des propos relayés par Rugbyrama, il déclare ceci :

Sur le coup, j’étais juste heureux de marquer un essai. En fait, je croyais avoir battu le record sur la pénalité d'avant. Mon fils va être certainement plus heureux que moi. Je suis fier, mais ce n’est qu’un nouveau record qui sera battu un jour. Vous savez, les accomplissements personnels ne comptent pas pour nous. Tout ce qui compte est de gagner le match qui vient, encore et encore.”

En parallèle, le sélectionneur Andy Farrell s'est aussi exprimé au sujet de cette victoire. Il félicite ses joueurs pour la performance, mais nuance en évoquant le réalisme de ses hommes en première mi-temps : "En première mi-temps, on s'est bien déplacés, mais on a un peu bafouillé dans les 22. Mentalement, on est restés dedans. On a bien contrôlé le match, occupé le terrain, et concrétisé notre pression. C'est une bonne chose."

Ensuite, la tête pensante de la meilleure nation mondiale a souhaité se tourner vers le prochain match. En prévention d’une affiche qui aurait tout d’une finale de Coupe du monde, il déclare : “Il va falloir qu’on se remette sur pied et qu’on récupère correctement. C'est une semaine importante qui nous attend. On va jouer contre une fantastique équipe d’Afrique du Sud. Ces deux semaines, on a réussi une jolie montée en puissance. On va faire le point et se tourner vers la semaine à venir.”

