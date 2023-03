CHAMPIONS CUP. Etzebeth vs Snyman, duel de mangeur d’enfants à Durban

Ils sont deux des 2èmes lignes les plus impressionnants de la planète. De par leur style, leur physique, leur agressivité. Leur duel s'annonce bouillant.

C’est finalement grâce à ce nouveau format de la Champions Cup que cet affrontement va pouvoir nous être donné. Ce choc des titans qui ferait presque pâlir ce que l’on pu voir sur grand écran lors des meilleures scènes des Avengers. Il faut dire que le choc immense qui se prépare entre les Sharks de Durban et le Munster s’annonce dantesque. Et, allégorie de ce combat, se feront face dans la cage nul autre qu’Eben Etzebeth et RG Snyman . Présenté comme tel, on pourrait croire à un combat pour le titre chez les poids lourds à l’UFC. Mais dites-vous une chose, à côté, les "heavyweights" les plus redoutés de la planète que sont Jon Jones et Ciryl Gane paraîtraient presque petits…

Dans le coin gauche, vous aurez donc l’ancien toulonnais, 2m03 et 122kg à la pesée, qui tentera de conserver son titre "d’enforcer" et du 2ème ligne le plus rugueux, agressif et complet à la fois de la planète. En face, celui avec qui il a composé le quatuor de secondes lattes le plus terrifiant jamais vu pour les Springboks en 2019, va avoir l’occasion de renfiler les gants. Absent des terrains pendant 17 mois, le géant de Potchefstroom (2m06 pour 120kg) voit enfin le bout du tunnel depuis le début du mois de mars et à disputé 38 petites minutes depuis son retour à la compétition. Là, en l’absence de Tadgh Beirne qui plus est, il devrait avoir l’occasion de se tester pour composer un solide attelage de barbaque sud-af avec Jean Klein, afin de faire face à celui dont on disait qu’il marchait dans les pas.

Etzebeth vs Snyman, c’est un peu l’affrontement entre les deux plus gros méchants de votre jeu sur la Playstation. Vous les connaissez : en bons Springboks qu’ils sont, ils aiment toujours montrer qu’ils sont les plus grands, les plus forts et les plus intimidants. S’accrocher avec leurs adversaires qu’ils surplombent d’une tête les animent. A côté de ça, ils ont aussi pour eux d’être des terreurs qui sont capables de traverser le terrain à grandes enjambées, distribuer les timbres, négocier des surnombres à la perfection, conserver lorsqu’il le faut, pousser très fort en mêlée et jouer les tours de contrôle en touche. Bref, les deuxièmes lignes modernes par excellence. Qui cette fois, auront un adversaire à leur mesure en face d’eux. Alors qui de l’homme aux bras de Thor ou du géant à la tête de viking prendra le dessus sur l’autre ? Cela pourrait en tous cas donner un vrai indicateur sur le vainqueur de la rencontre au sommet entre les Sud-Africains et les Irlandais. Avant que leurs deux champions du monde ne se retrouvent un peu plus tard dans l’année pour défendre leur titre ?