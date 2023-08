Coupe du monde. Avec leur banc à 7 avants face aux All Blacks, les Springboks ont divisé le monde du rugby !

Une semaine après avoir écrasé les All Blacks (victoire 35 à 7 à Twickenham), la tactique des Sud-Africains et plus particulièrement le choix des remplaçants fait polémique.

Suite au forfait de dernière minute de l’arrière Willie Le Roux pour la rencontre face aux Néo-Zélandais à Twickenham, Jacques Nienaber et son staff avaient fait le choix de placer sept avants sur le banc pour un seul trois-quarts, le demi de mêlée de Montpellier Cobus Reinach.

Une décision qui a fait réagir l’ancien coach de l’équipe d’Écosse Matt Williams, lors du podcast OTB Monday Night Rugby : « World Rugby devrait agir et dire aux équipes : Pendant la coupe du monde, vous devez mettre 3 arrières sur le banc. » Une mesure nécessaire selon lui pour préserver la santé des joueurs, qui ne sont pas censés effectuer un match entier face à quasiment deux packs. Un avis contesté par l’ancien ailier des Wallabys Drew Mitchell qui estime que les Sud-Africains se servent simplement de leurs forces et ne ternissent absolument pas l’esprit rugby.

D’autant plus que ce choix peut être risqué en cas de blessures de deux trois-quarts au cours d’une rencontre. Ce qui obligerait un avant à passer dans la ligne des arrières… à l’instar d’un certain Sekou Macalou qui bascule entre le poste de troisième ligne et d’ailier avec le XV de France. Une solution prise par les Springboks lors de leur dernier match avec l’apport de l’ancien joueur de rugby à 7 et troisième ligne Kwagga Smith sur le banc, pour palier au forfait de Willie Le Roux.

Souvent mise en avant, la polyvalence des joueurs de rugby est d’autant plus importante avec ce genre de système qui oblige les sélectionneurs à opter pour un trois-quarts qui couvre plusieurs postes (Damian McKenzie, Thomas Ramos, Damian Willemse) et un avant qui peut potentiellement jouer derrière.



Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié insiste régulièrement sur l’importance de ces finisseurs qui permettent de changer le cours du match dans des rencontres serrées. Un suspens qui sera sûrement présent lors de la Coupe du monde à venir, vu le déroulé de certains matchs de préparation et la pression présente pour cette compétition.



Une chose est sûre, il faudra s’attendre à du combat et un rugby brutal de la part des triples champions du monde Springboks (1995, 2007, 2019) qui ont fait forte impression lors de leur démonstration face aux All Blacks.