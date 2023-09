Pourquoi ce Afrique du Sud vs Irlande est LE choc de la phase de poule du Mondial ?

L'Afrique du Sud vs Irlande de samedi devrait indiquer quelle équipe affronteront les Bleus en quart de finale du Mondial.

Cette rencontre n'est ni plus ni moins que l'affrontement entre les deux premières équipes au classement mondial. En phase de poules, c'est du jamais vu dans l'histoire du Mondial.

Si France vs Nouvelle-Zélande fut l’affiche parfaite pour mettre les pieds - en plein - dans ce Mondial, était-ce vraiment la plus belle opposition de ces phases de poule ? Quand on sait que samedi soir, un Afrique du Sud vs Irlande nous attend, on est en droit d'en douter... La rencontre qui, sauf cataclysme, déterminera quelle équipe terminera à la 1ère place de cette poule B. La rencontre qui, de fait, nous permettra de savoir quelle formation devront se coltiner les Bleus en quart de finale.





Pour l’heure, Irlandais comme Sud-Africains ont surnagé. Les hommes de l’Eire ont déjà inscrit la bagatelle de 141 points en deux rencontres et prouvé jusqu'ici que leur 1ère place au classement mondial n'avait rien d'usurpé. Tandis que les champions du monde en titre, eux, ont fait craquer l’Ecosse à l’usure et viennent d’en passer 76 à la Roumanie. Bref, deux équipes impressionnantes, et donc forcément très suivies, ce qui laisse planer beaucoup d’attentes autour de ce match.

Et de votre côté, qui supporterez-vous ? L’Irlande et son passé malheureux dans la compétition ? Les numéros un au classement mondial disposent en tout cas d’un sublime maillot vert émeraude qui nous a tapé dans l’œil cette année. Et comme tout bon supporter des Verts en porte un sur les épaules la veille, le jour et le lendemain d’un match, à vous d’en faire de même, si vous chanterez l’Ireland’s Call samedi ou que vous avez mis toutes vos économies sur les rouquins.

Et de votre côté, qui supporterez-vous ? L'Irlande et son passé malheureux dans la compétition ? Les numéros un au classement mondial disposent en tout cas d'un sublime maillot vert émeraude qui nous a tapé dans l'œil cette année. Et comme tout bon supporter des Verts en porte un sur les épaules la veille, le jour et le lendemain d'un match, à vous d'en faire de même, si vous chanterez l'Ireland's Call samedi ou que vous avez mis toutes vos économies sur les rouquins.

Si vous êtes plus accent d'afrikaner et Springboks en revanche, sachez que leur maillot vert est un grand classique qui ne bronche pas. Finalement, le plus dur sera de faire son choix, pour se ranger d'un côté ou de l'autre dans ce match qui proposera des duels exceptionnels à tous les étages : Etzebeth face à Beirne, Kolisi face à Van der Flier, Damian de Allende contre Bundee Aki, Kolbe face à Lowe... Bref, on pourrait continuer la liste jusqu'en bas de la page et s'en frotter les mains jusqu'à faire du feu. Rien qu'en se rappelant à quoi avait ressemblé le dernier affrontement entre les deux équipes. C'était à Dublin, en novembre dernier, dans une partie dantesque, plus que rugueuse, parfois sanguinolente. On attend la même cette fois-ci, le spectacle en plus…

