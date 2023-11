RUGBY. TOP 14. Toujours en procès, Laporte et Altrad se retrouvent à Montpellier

Alors que les deux hommes sont toujours concernés par des procès en appel, Bernard Laporte et Mohed Altrad se retrouvent au MHR.

C’est une info qui en réjouira certains, en fera souffler du nez d'autres et fera bondir les derniers. Ce samedi, le Midi Olympique a révélé que Bernard Laporte pourrait retrouver Mohed Altrad du côté de Montpellier, au sein de la direction du club de Top 14. Le journal évoque des “contacts actifs” avec l’ancien entraîneur du RCT.

Mise à jour : Le Montpellier Hérault Rugby a officialisé ce dimanche 19 novembre au matin que Bernard Laporte intègre la direction montpellieraine en qualité de "Directeur du Rugby". L'écurie occitane explique que "cette décision stratégique a été prise au vu de la situation d’urgence sportive du club".

Le Montpellier Hérault Rugby annonce l’arrivée de Bernard Laporte en tant que Directeur du Rugby. — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) November 19, 2023

En effet, le président du MHR voudrait l’installer à un poste “de directeur en charge des affaires sportives”, selon le journal spécialisé. Dans la soirée, RMC Sport et L'Équipe ont confirmé la volonté de Mohed Altrad de faire venir l’ancien président de la FFR dans son club.

Ainsi, Bernard Laporte resterait normalement éloigné des terrains s’il venait à obtenir ce poste. Cette décision ne semble pas mettre directement en danger la place de Richard Cockerill dans le staff, mais le mettrait sous pression. En effet, cette décision serait motivée par une volonté de “travailler sur le staff actuel et [d']apporter les modifications nécessaires pour relancer la machine.”

En grande difficulté sportive, le club de Montpellier cherche à redresser la barre. Après 6 défaites en 7 matches, le MHR veut trouver des solutions à ses problèmes. Selon Rugbyrama, la direction du club devrait rencontrer le groupe professionnel, afin d’évoquer les résultats récents, ce dimanche 19 novembre.

Laporte et Altrad, un procès toujours en appel

Pour rappel, les deux hommes sont impliqués dans une affaire de corruption et de trafic d’influence. En effet, Bernard Laporte est soupçonné d’avoir favorisé l’homme d’affaires franco-syrien Mohed Altrad au moment d’attribuer un contrat de sponsoring maillot des Bleus. Ce dernier, le premier dans l’histoire du XV de France, avait été signé en 2017.

En décembre 2022, Mohed Altrad et Bernard Laporte ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d’accusation. Dans la foulée, eux et plusieurs autres personnes inculpées ont décidé de faire appel de cette décision. La date du procès en appel n’a pas encore été révélée, mais il devrait avoir lieu durant l’année 2024.

En première instance, Bernard Laporte avait été reconnu coupable de cinq des six infractions concernées par le procès. Il avait écopé de deux ans de prison avec sursis et de 75 000 euros d'amende. À ses côtés, Mohed Altrad a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende. D’après Le Monde, le tribunal estimait en décembre dernier que le président du MHR avait “rémunéré Bernard Laporte afin d’obtenir ses faveurs en sa qualité de président de la FFR”.

