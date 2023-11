RUGBY. ''C'est plus qu'une blague'', Nigel Owens appelle à plus de sévérité des arbitres

Nigel Owens a commenté l'arbitrage de la Coupe du monde. Il estime que les officiels doivent faire preuve de plus de sévérité dans certains domaines.

''L'arbitrage est un fait de match,'' Fabien Galthié revient sur les décisions de France/Afrique du SudL'arbitrage a plus été au centre des discussions pendant et après la Coupe du monde 2023 que le jeu produit sur les terrains de l'Hexagone. Les officiels ont cristallisé les critiques des supporters et de certains spécialistes. Si bien que ce Mondial tricolore pourrait bien rester dans les mémoires comme celui des polémiques arbitrales.

D'ici à l'édition 2027 en Australie, d'aucuns espèrent que World Rugby fera le nécessaire pour que les arbitres n'aient plus à subir le courroux des supporters, notamment sur les réseaux sociaux où il y a eu un déversement de haine envers certains officiels.

Dans une chronique pour Wales Online, l'ancien officiel international Nigel Owens est revenu sur plusieurs points. S'il estime que le 50/22 a par exemple bien fonctionné, il considère que la règle du drop d'en-but doit être modifiée.

Concernant l'usage de la vidéo et particulièrement le Bunker, la manière dont il est utilisée doit aussi évoluer. "Même si cela a certainement montré comment cela peut contribuer à accélérer les matchs, cela n'a guère réduit les controverses ni amélioré la prise de décision pendant le tournoi et, à mon avis, a fini par être trop utilisé alors que les décisions auraient dû être prises par les arbitres sur le terrain."

S'il est d'autres domaines du jeu qui n'ont pas besoin d'être modifiés selon Owens, ils devraient selon lui être arbitrés plus sévèrement qu'ils ne le sont actuellement. Dans son viseur, la mêlée, un secteur où les officiels ont parfois tendance à ne pas prendre leur responsabilité. Il aimerait aussi qu'il y ait plus sévérité sur les introductions.

"Je sais que c'est un cliché, mais la façon dont les demis de mêlée introduisent en mêlée est pire que jamais en ce moment. Dans le passé, ce n'était pas vraiment droit et j'étais probablement aussi coupable d'avoir laissé faire comme n'importe qui d'autre à l'époque, mais maintenant, c'est plus qu'une blague. La plupart des demis de mêlée pourraient tout aussi bien le mettre directement sous les pieds du n°8."

S'il n'appelle en aucun cas à des réformes radicales, il estime à l'instar de nombreux fans d'ovalie que certains domaines demandent une "plus grande attention. Simplement, si les officiels peuvent devenir plus précis et arbitrer les lois actuelles du jeu, alors le rugby sera beaucoup plus fort." En espérant qu'il n'y aura pas autant de polémiques arbitrales lors du prochain 6 Nations. RUGBY. ''Commencez par réduire la puissance du TMO'', cette légende de l'arbitrage n'approuve pas le bunker !