RUGBY. ''Commencez par réduire la puissance du TMO'', cette légende de l'arbitrage n'approuve pas le bunker !

Arbitre emblématique sur la scène internationale, et retraité depuis 2020, Nigel Owens porte tout de même un regard sur le rugby actuel. Ce dernier est revenu sur l'utilisation du bunker !

Interrogé récemment par un média gallois, le "Wales Online", Nigel Owens est revenu sur plusieurs points de l'arbitrage du mondial en France. Mécontent de la façon dont changent certaines choses, l'ancien arbitre international n'a pas hésité à donner son avis. Parmi les critiques évoquées, le bunker est revenu plusieurs fois au centre des débats.

"Trop de cuisiniers en cuisine"

Interrogé au sujet du système du bunker, qui fait débat sur la scène internationale, Nigel Owens a jugé que cette technologie n'était pas utile : "L'autre problème est alors la technologie et le bunker. On a juste l'impression que le TMO arbitre les matchs en ce moment et ce n'est pas bien. Votre témoin est sur le terrain et il devrait prendre davantage de décisions importantes."

"Entre les officiels sur le terrain, le TMO et le bunker, vous aviez six personnes ayant un point de vue ou une opinion sur une décision. "Trop de cuisiniers en cuisine" (expression anglo-saxonne) n'a jamais été aussi vrai."

Évidemment, le carton rouge de Sam Cane n'est pas passé inaperçu aux yeux du spécialiste, qui a aussi jugé dommage que la décision ne provienne pas de l'arbitre principal. Comme l'évoquait Mathieu Raynal dans les colonnes de Rugbyrama, le téléspectateur perd en clarté, comme les joueurs sur le terrain.

"Que vous soyez d'accord ou non avec le carton rouge de Cane, la personne qui devrait prendre ces décisions clés devrait être l'homme du milieu. Il ne faut pas l'envoyer dans un bunker. Ce ne sont pas des arbitres internationaux, mais ils prennent des décisions d'arbitrage international."

Ensuite, Nigel Owens a aussi évoqué le fait que le rugby "est lui-même actuellement à la croisée des chemins", estimant que les évolutions dénaturent le sport. Il soutient aussi Waynes Barnes, qui a subi une vague de haine sur les réseaux sociaux suite à la finale de la Coupe du monde.

La place du TMO remis en cause

Vraisemblablement agacé par la passivité de certains arbitres de champ, Nigel Owens juge que ses confrères deviennent de moins en moins acteurs du jeu : "Je pense qu'avec la façon dont le TMO est utilisé maintenant, les arbitres sur le terrain sont presque plus paresseux. Les officiels sur le terrain ne sont parfois pas activés pour passer un appel, attendant plutôt que le TMO vienne prendre une décision à leur place."

Pour finir, Owens prend parti en faveur d'un jeu plus attrayant et libre : "II y a certainement de la place pour des changements qui, espérons-le, rendront le jeu plus attrayant, tout en minimisant le type de controverses observées au cours des dernières semaines. Commencez par réduire la puissance du TMO."