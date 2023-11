RUGBY. Tuilagi impressionnant, Lucu en chef d'orchestre, voici nos tops de la cinquième journée de Top 14 !

Cette cinquième journée de Top 14 a été l'occasion de se rendre compte une fois de plus que nous possédons le meilleur championnat du monde. Voici les joueurs qui ont brillé.

Posolo Tuilagi déjà indispensable

Face à Toulon, l'Usap a enfin réussi à glaner sa première victoire de la saison ! Fort devant, les hommes d'Azema peuvent féliciter leur jeune deuxième ligne, tant sa performance a été importante pour les sang et or. À tout juste 19 ans, Posolo Tuilagi est déjà un incontournable du pack catalan. Ce dernier, qui avait été critiqué quant à sa condition physique il y a quelques mois, a tenu le match entier contre Toulon, et n'a cessé de porter le ballon. Ultra actif en défense, il a fini la partie avec 11 réalisations, soit le deuxième meilleur total du match. Évidemment, ses 145 kg ont pesé en mêlée comme dans le jeu courant ! Sa cartouche sur Aymeric Luc a été aussi impressionnante. Si Perpignan est toujours bon dernier du championnat, cette victoire pourrait être inspirante avant de s'attaquer à l'ogre toulousain.

Lucu taille patron

Troisième succès de la saison pour l'UBB, qui s'est offert le scalpe du MHR, en grande difficulté cette saison. Bordeaux pouvait compter sur le retour de ses Bleus pour cette rencontre, avec Lucu et Bielle-Biarrey en titulaire, et Moefana sur le banc. Ces derniers ont été ultra-importants, à commencer par Maxime Lucu qui a mis sa main sur la rencontre !

Le demi de mêlée de Bordeaux a été bon dans tous les aspects du jeu ! Dans le jeu au pied d'occupation, ce dernier a été redoutable, comme dans l'animation ou son association avec Holmes a été intéressante. Leader des gros, il a constamment mis de la voix pour guider les siens. Au final, Bordeaux remporte le match 26-13. À noter que Cyril Cazeaux a aussi été un des hommes du match, avec 19 plaquages réussis sur autant de tentatives.

Il faudra compter sur Saili

Chargé de faire oublier la terrible blessure de Tuisova en qualité de joker médical, Francis Saili réussit pour l'instant son pari. Titularisé, au détriment de Chavancy, le centre néo-zélandais a été excellent ! Promu capitaine par Lancaster, Saili a posé mille et un problèmes à la défense lyonnaise, qui a eu toutes les peines du monde à le contenir. Ce dernier a franchi plusieurs fois la ligne défensive, comme sur un lancement en première main où son offload n'était pas loin d'envoyer Tedder à l'essai. Associé à Inia Tabuavou, la paire de centres francilienne a rendu inoffensive celle de Lyon, à l'image de Maraku qui a semblé être totalement dépassé. En plus de franchir, Saili est également un excellent animateur, et a permis à ses coéquipiers de franchir plus d'une fois. Avec Fickou, le mariage a aussi fonctionné ! Résultat, victoire sur le fil du Racing 92, qui se positionne en tête du Top 14, à égalité avec Pau et Paris.

Domingo Miotti, la pépite d'Oyonnax

A 27 ans et avec 10 sélections chez les Pumas, Domingo Miotti découvre le Top 14 cette saison, et a été titulaire pour la deuxième fois face à La Rochelle. L'Argentin a été un des grands artisans de la victoire des siens, et a marqué 14 des 19 points inscrits par son équipe. Arrivé de Glasgow cet été, ce dernier avait été appelé à succéder à Nicolas Sanchez au Jaguares en 2018. Expérimentée, clinique face aux perches et avec la vista suffisante pour créer des brèches, Oyonnax semble avoir déniché une pépite.

Évidemment, après sa performance majeure, les comparaisons avec un autre demi d'ouverture argentin qui a fait les belles années d'Oyonnax ont fusé. Domingo Miotti ne serait-il pas le nouveau Benjamin Urdapilleta ? Quoi qu'il en soit, l'ancien des Warrios semble avoir convaincu tout le monde face aux champions d'Europe, à commencer par son manager Joe El Abd. Avec ce succès, Oyonnax est à la onzième place du Top 14 !

Lee et Yato inséparables

La troisième ligne de Clermont se porte bien ! Tous les deux titulaires, en qualité de numéro 7 et 8, Peceli Yato et Fritz Lee sont véritablement en forme internationale. Les deux anciens de l'ASM ont été colossaux, et la première mi-temps de Yato en est la preuve. Marqueur dans le premier acte, le Fidjien a parcouru 80 mètres avec le ballon en main, et a constamment agressé le rideau défensif de Bayonne. Pour Lee, il a été plus en vue dans les phases défensives, et les statistiques parlent pour lui : 10 plaquages, avec 59% de possession. Ces deux-là ont fortement contribué au succès bonifié de Clermont, 46-14, contre un concurrent direct à la qualification. Les Jaunards sont désormais quatrièmes du Top 14, avant de se déplacer à Montpellier.

