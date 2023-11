RUGBY. Leader du Top 14 et machine à gagner, comment Pau s'est offert le scalpe du Stade Toulousain ?

Habituée à jouer le ventre mou du Top 14, la Section Paloise s'est retrouvée en clair sur Canal + un dimanche soir, forte de ses performances. Face à Toulouse, c'était la même chanson.

Un match stratégique, merci Simmonds

Cette dernière rencontre de la cinquième journée de Top 14 entre Pau et Toulouse n'a pas été le théâtre d'une flopée d'essais, mais d'un beau match de rugby tout de même. Globalement, les défenses ont pris le pas sur les attaques, bien que les Palois aient trouvé la faille, notamment par l'intermédiaire d'Attisogbe.

La conquête a été déterminante dans la partie, et à ce petit jeu-là, les hommes de Piqueronies ont été exemplaires, avec un Lucas Rey inspiré ballon en main, et de solides arguments en mêlée fermée. Mais alors, dans un match aussi serré et engagé, la charnière d'une équipe a fait pencher la balance !

En effet, le tandem anglo-saxon Robson / Simmonds a été diaboliquement efficace dans le jeu d'occupation, mettant en difficulté plusieurs fois l'arrière-garde toulousaine. Le demi d'ouverture anglais a été en réussite face aux perches, et a aussi parfaitement alterné dans le jeu courant. Ses hautes chandelles devant les 22 mètres ont permis des turnovers en faveur de Pau, ainsi que des fautes toulousaines. Maître du jeu, Joe Simmonds est le nouveau patron de cette équipe paloise, qui reste au sommet du classement du Top 14.

De valeureux guerriers

Face à de jeunes éléments toulousains devant, en la personne de Ntamack, Brennan ou encore Castro-Ferreira, le pack palois a été ultra-efficace. Très peu pénalisé dans le jeu au sol, le joueur né en Afrique du Sud, Reece Hewat a été un poison pour le Stade Toulousain.

Le troisième ligne de 26 ans a été partout sur le terrain, et s'est même offert le luxe de planter un essai en deuxième période. Plus généralement, la troisième ligne paloise a été très importante, à l'image de la puissance de Tagitagivalu et de l'activité de Whitelock.

Ce dernier retrouvera son frère sur les terrains à la fin du mois de novembre normalement. Pau attend aussi le retour de Sasha Zegueur qui a été commotionné, ainsi que du deuxième ligne Steven Cummins.

Attisogbe en jambes

Théo Attisogbe, champion du monde u20 cet été, fêtait sa troisième titularisation face à Toulouse depuis le début de la saison. Le jeune ailier a encore une fois fait parler la poudre, et n'a pas été intimidé par son vis-à-vis international, Ange Capuozzo.

À seulement 18 ans, ce dernier a réussi à parcourir 106 mètres avec le ballon, à battre sept défenseurs, et à franchir une fois le rideau hermétique de Toulouse. Après avoir planté un essai à Lyon, Attisogbe s'est vu refuser un essai après une interception d'école sur Owen Francks, suite à une faute de sa part au début de l'action. Inévitablement, nous reverrons ce joueur dans les semaines à venir.

