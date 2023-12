RUGBY. Top 14. Pourquoi Clermont est très méfiant avant d'affronter l'Inarrêtable UBB ?

Clermont est particulièrement prudent avant de recevoir l'UBB en Top 14. Les Girondins sont sur une très bonne dynamique depuis plusieurs semaines.

RESUME VIDEO. Top 14. Sans Pitié ! L'UBB Déchaînée Face au LOU avec six essais à la clé !Ce vendredi soir, Clermont accueille l'UBB dans son antre du Michelin pour terminer l'année 2023. Une réception que les Clermontois préparent avec beaucoup de sérieux. Et pour cause, les Bordelais tournent à plein régime avec cinq succès de rang toutes compétitions confondues. Ils sont les seuls "à avoir aligné 3 victoires consécutives", note le site officiel de l'ASM.

Sous l'impulsion de ses internationaux, en particulier les Tricolores, la formation girondine, a marqué plus de 40 points en moyenne lors des trois dernières journées de championnat. La défense auvergnate devra donc être efficace sous peine de se faire transpercer de toutes parts. Et surtout derrière puisque les 3/4 bordelais ont inscrit 70% des essais de l'UBB.

"Un sacré défi pour les Auvergnats qui devront priver les Bordelais de munitions et imposer une grosse pression défensive afin de gripper cette redoutable attaque", peut-on lire que la page du club. On n'aurait pas dit mieux.

Si les 3/4 brillent, les avants ne sont pas en reste avec une mêlée solide qui perd très peu de ballons depuis le coup envoi de l'exercice 2023/2024 (8). En revanche, la touche est un peu moins efficace. L'ASM a noté que l'alignement girondin n'était que 12ème du Top 14 avec 78% de ballons conservés. RUGBY. ''On la ferme et on travaille avec humilité'', Clermont, Une Équipe en Reconstruction, Un Avenir à RedéfinirBordeaux est néanmoins une équipe qui pose des problèmes à Clermont. Les supporters auvergnats n'ont pas oublié le match nul décroché par les visiteurs il y a un peu plus d'un an (23 partout). En mars 2022, seuls trois petits points séparaient les deux équipes au coup de sifflet final.

Pire, en 2021, l'UBB était venue s'imposer au Michelin 37 à 36 tout comme en février 2020, 31 à 22. Bien sûr, les deux équipes ont bien évolué depuis ces succès. Mais les Bordelais ont cette capacité à gagner à Clermont. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Néanmois, il est bon de rappeler que l'UBB n'a remporté qu'une victoire en déplacement. Tandis que Clermont ne compte qu'un seul revers à domicile.

Ce qui pourrait également servir les intérêts clermontois, c'est la possibilité de voir plusieurs cadres au repos. En effet, la charnière Lucu/Jalibert a enchaîné depuis le Mondial tout comme Penaud ou encore Moefana. Mais attention, ce ne sont pas les seuls joueurs dangereux. L'arrière Romain Buros, c'est 16 défenseurs battus tandis que le centre Nicolas Depoortere est le meilleur franchisseur du championnat.

La dernière fois que l'ASM s'est largement imposée face à Bordeaux, c'était en 2019 avec un succès 40 à 20. Une rencontre marquée par une fin de match étrange et un imbroglio sur le dernier essai marqué par les visiteurs. Lequel avait bien été accordé. Aura-t-on droit à un match serré ou débridé vendredi soir ? VIDEO. Les Stars bordelaises Marquent les Esprits, l'UBB reçue 10 sur 10 en Champions Cup