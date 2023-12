VIDEO. Les Stars bordelaises Marquent les Esprits, l'UBB reçue 10 sur 10 en Champions Cup

Ce samedi, l'UBB a dominé Bristol avec la manière en Champions Cup. Les Bordelais ont à nouveau décroché le bonus offensif et sont en tête de leur groupe.

VIDEO. La French Connexion de l'UBB frappe : Penaud accélère, Lucu conclut une action de 80m !L'UBB est l'équipe en forme en ce moment. Les Bordelais ont décroché ce samedi en Champions Cup lors quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues. Vainqueurs d'Oyonnax et de Perpignan en Top 14, ils ont dominé le Connacht et Bristol sur la scène européenne.

Deux succès bonifiés qui permettent aux Girondins d'être en tête de leur groupe avec 10 points au compteur devant Lyon, les Bulls et les Saracens. Le match face aux Sarries le 14 janvier prochain est attendu avec impatience par les supporters.

Il faut dire que les Bordelais régalent en ce moment. Derrière des avants conquérants, les trois quarts s'en donnent à coeur joie. Une ligne d'attaque composée majoritairement de joueurs du XV de France qui se trouvent facilement et laissent libre cours à leur talent.

Et quand on s'appelle Jalibert, Penaud, ou encore Bielle-Biarrey, on n'en manque pas. Ce samedi, les deux derniers cités ont chacun marqué un essai. Ils ont fait parler leurs cannes avec plus de 200 mètres parcourus au total, donc 119 pour l'ancien joueur de Clermont.

Si l'ouvreur des Bleus n'a pas marqué, il s'est aussi montré à son avantage ballon en main (71m) et superbement dirigé les offensives bordelais aux côtés de son compère de la charnière Maxime Lucu. Le demi de mêlée a été le premier frappé dans cette rencontre.

Si l'UBB n'a globalement pas eu la possession dans cette partie, ils ont surtout été diablement efficaces et incisives. On note pas moins de 25 défenseurs battus par les Girondis à la faveur de 16 franchissements. A titre informatif, les Anglais n'ont franchi qu'une seule fois. Preuve que la défense des locaux était en place.

Une rencontre, face à une formation de Bristol remaniée, qui apporte beaucoup de confiance dans les rangs bordelais avant de retrouver le Top 14 puis de jouer les deux dernières journées de coupe des champions. Sauf accident, l'UBB verra les 8es et peut même envisager de recevoir ce premier match couperet.